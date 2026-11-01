Румен Радев: Йотова ще бъде един достоен президент

Познаваме се от 10 години и знам, че г-жа Йотова ще бъде един достоен президент на България.

Това заяви премиерът Румен Радев. Той прикани журналистите да присъстват по-късно на пресконференцията в НДК, на която ще присъстват премиерът и държавният глава.

Бих искал да благодаря на всички, които излязоха да гласуват въпреки лошото време, въпреки "черната кална кампания". Това заяви пред журналисти председателят на парламентарната група (ПГ) на „Прогресивна България“ Петър Витанов по-рано вечерта, припомня Таралеж.

Все пак увеличихме близо с една трета активността на днешните избори (спрямо предходния вот). Смятам, че сме успели да мобилизираме хората, посочи още Витанов.