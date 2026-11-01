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МВР: 10 човека са в ареста за купуване на вот, един глас е вървял между 40 и 60 евро

МВР: 10 човека са в ареста за купуване на вот, един глас е вървял между 40 и 60 евро
БТА

Сигурността около изборните секции в нощта на вота е била поверена на над 10 000 служители

Общо десет души са в ареста в резултат на полицейски проверки и започнати разследвания за търговия с гласове по време на предизборната кампания. Данните бяха оповестени от временно изпълняващия длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов по време на брифинг непосредствено след приключването на президентския балотаж. 

Оперативните действия на органите на реда са се провели на територията на всички 28 областни структури и петте главни дирекции на министерството. Сигурността около изборните секции в нощта на вота е била поверена на над 10 000 служители, като паралелно с това специализирани звена са следили за злоупотреби в предварително картографирани рискови райони. 

„Не допуснахме по никакъв начин нарушаване на изборните права на гражданите и се справихме с всяко едно предизвикателство във всички над 500 сигнала, които получихме в тази кампания“, отчете главен комисар Николов. 

Той подчерта, че при претърсванията на локации и обработката на сигнали не са били засечени мащабни парични суми, което според ръководството на МВР е знак за липса на масова вълна от контролиран вот. „Ако е понечело да се случи, сме го предотвратили изначално“, категоричен бе главният комисар. 

Сред разкритите схеми в рамките на производствата Николов даде пример за куриозни случаи, при които върху дланите на гласоподаватели са били изписвани номерата на съответните бюлетини, за да не се допуснат грешки при вота. По този казус има образувано досъдебно производство, но от съображения за сигурност от полицията все още отказват да назоват конкретното населено място. По официални данни от разследванията тарифите за един глас са варирали в диапазона от 40 до 60 евро. 

В изказването си главният комисар отбеляза сериозно раздвижване в дните между първия и втория тур на изборите. През последната седмица е отчетен рязък скок на информациите за подготвяни купувачески мрежи. Наред с това е констатирана нетипична мобилизация в отделни местни управи, където цели екипи на общински администрации са били задействани да работят в самия неделен ден по разпореждане на кметовете. Николов окачестви подобни практики като необичайни и увери, че силите на реда са реагирали своевременно, за да спрат евентуални закононарушения. 

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