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По-висока избирателна активност и в трите района на София на балотажа

По-висока избирателна активност и в трите района на София на балотажа
БТА

Най-висока остава активността в 23-а РИК, където тя е малко над 29% към 16:00 часа

София отново отчита висока избирателна активност. И в трите районни избирателни комисии – 23-а, 24-а и 25-а, гласувалите са повече в сравнение с първия тур.  

Това показват данните към 16:00 часа. Увеличението е между 2 и над 3 процентни пункта спрямо миналата неделя. Припомняме, че на първия тур именно столицата беше начело по активност в страната. В 23-ти многомандатен избирателен район тя достигна 37,52%.  

Малко над 23% е избирателната активност в 25-а РИК към 16:00 часа. Това е с близо 2 процентни пункта повече спрямо първия тур. 

Най-активни са избирателите в Банкя, където до урните са отишли 29% от имащите право на глас.  

Проблеми са установени с две машини. В единия случай гласуването е продължило с другото налично устройство в секцията, а във втория е преминато към хартиени бюлетини заради липса на резервна машина. 

Има и оплаквания за липса на отопление в някои секции, но към момента няма постъпили сигнали за изборни нарушения.  

В 24-а РИК избирателната активност е близо 19% към 16:00 часа. И тук се отчита увеличение с около 2 процентни пункта спрямо предходната неделя.  Най-висока е активността в район „Оборище“.  Сред подадените сигнали е оплакване за затруднен достъп на майка с детска количка до изборна секция в 118-о училище.  

Най-висока остава активността в 23-а РИК, където тя е малко над 29% към 16:00 часа.

Увеличението спрямо първия тур е с повече от 3 процентни пункта. 

Най-активни са избирателите в „Студентски град“, където активността надхвърля 35%.  Данните показват, че София запазва водещата си позиция по избирателна активност, като и в трите района се наблюдава по-голям интерес към гласуването в сравнение с първия тур.  

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