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Кирил Вълчев е сигурен, че Йотова ще е първата жена президент

Кирил Вълчев е сигурен, че Йотова ще е първата жена президент
БТА

Той демонстрира сериозна сдържаност по отношение на прогнозните данни от екзитполовете на социолозите

Първоначалните данни от балотажа, които прогнозират победа за Илияна Йотова и Кирил Вълчев, бяха приети без излишна еуфория в техния предвизборен щаб. Атмосферата на място остана умерена, като самата Йотова все още се очакваше да се присъедини към екипа си, предава бТВ.  

Малко преди обявяването на първите резултати в щаба пристигна кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев. Той демонстрира сериозна сдържаност по отношение на прогнозните данни от екзитполовете на социолозите. На запитване дали страната е напът да избере първата си жена държавен глава, той отговори категорично: „Сигурен съм, че ще има“. 

В очакване на пристигането на Йотова не бе отхвърлена възможността в щаба да се появи и министър-председателят и лидер на „Прогресивна България“ Румен Радев. Неговата политическа сила оказа подкрепа на Йотова, чиято номинация официално бе издигната от инициативен комитет. Кандидат-президентската двойка получи също така гърба на Българската социалистическа партия и на ВМРО. 

 

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