От щаба на Гюров и Кандев: Двамата имат политическо бъдеще, Йотова губи избиратели

Александрина Пендачанска от щаба на Андрей Гюров и Георги Кандев коментира предварителните резултати от президентските избори, като подчерта, че двамата имат сериозен политически потенциал дори ако не успеят да обърнат резултата. По думите ѝ подкрепата за кандидатпрезидентската двойка надхвърля тази за партиите, които стоят зад тях.

Според Пендачанска това показва, че около Гюров и Кандев се формира обществено движение, което не зависи единствено от партийните структури, а се обединява около личностите, харизмата и присъствието им.

„Пред тях има светъл път. Сигурна съм, че имат голямо политическо бъдеще и в това няма никакво съмнение“.

Тя отбеляза, че дори Андрей Гюров и Георги Кандев да не станат следващите президент и вицепрезидент на България, те ще продължат да разширяват политическото си влияние.

Пендачанска направи сравнение с резултата на Илияна Йотова, като посочи, че партиите, които я подкрепят, са получили около 1,8 милиона гласа на предишни избори, докато за нея сега са гласували приблизително 900 хиляди души.

„Не можем да говорим за отлив и загуба при Гюров и Кандев. При госпожа Йотова, за съжаление, говорим точно за това“.

Данните на екзитполовете показват преднина на Илияна Йотова пред Андрей Гюров.