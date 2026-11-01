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Витанов: Благодаря на всички, които излязоха да гласуват въпреки "черната кална кампания"

Витанов: Благодаря на всички, които излязоха да гласуват въпреки "черната кална кампания"
БТА

Смятам, че сме успели да мобилизираме хората, каза Витанов

Бих искал да благодаря на всички, които излязоха да гласуват въпреки лошото време, въпреки "черната кална кампания". Това заяви пред журналисти председателят на парламентарната група (ПГ) на „Прогресивна България“ Петър Витанов.

Все пак увеличихме близо с една трета активността на днешните избори. Смятам, че сме успели да мобилизираме хората, посочи още Витанов. 

На въпрос по повоод ниската избирателната активност, заради която се поставя въпросът за легитимността на следващия избран президент, Витанов отговори, че смята, че всъщност "има достатъчно основание да имаме легитимно избран президент". 

 

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