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Ружа Райчева: Подкрепата на Борисов за Гюров изигра двояка роля

Ружа Райчева: Подкрепата на Борисов за Гюров изигра двояка роля
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Според журналиста Ива Дойчинова „България връчи цялата власт на едно място“

Русофилският електорат се върна към Илияна Йотова. За това е допринесла подкрепата на Костадин Костадинов към действащия президент. Това стана ясно от думите на политическия анализатор Ружа Райчева в ефира на бТВ.

Според нея подкрепата на Бойко Борисов за Андрей Гюров е изиграла двояка роля. По думите й той сега ще може да каже на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, че е дал подкрепата за тях, но в същото време чрез това той е успял да обрисува тезата на премиера Румен Радев за сглобката.

„Борисов обича с едната ръка да гали, с другата – да удря“, допълни Райчева.

Според журналиста Ива Дойчинова „България връчи цялата власт на едно място“. По думите й двойката Радев – Йотова завземат все по-голяма „властова площ“, което е „категорична опасност“.

Политологът Любомир Стефанов констатира, че и двамата кандидати не са се постарали достатъчно в рамките на кампанията. По думите му вотът в София е представителен за България заради миграционните процеси в посока столицата на страната. Според неговия анализ изборната активност се е вдигнала „заради това, че гражданинът Борисов е подкрепил гражданина Гюров“. По думите му това е нормална практика в Европа – партии, които са част от ЕНП, да си оказват такава подкрепа.

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