Тревога в Латвия заради неидентифициран обект в небето

Неидентифициран обект е навлязъл за кратко във въздушното пространство на Латвия в зоната край границите с Русия и Беларус, информира агенция Ройтерс, позовавайки се на съобщение от местната армия.

По време на въздушния инцидент армейските части призоваха гражданите в пограничния регион да не излизат от домовете си като превантивна мярка за безопасност.

"Уведомяваме ви, че има заплаха във въздушното пространство. Ако забележите нисколетящ или подозрителен обект, не се приближавайте до него“, гласеше официалното предупреждение на въоръжените сили, разпространено в социалната мрежа „Екс“.

Около половин час по-късно от министерството на отбраната обявиха, че обектът вече е напуснал пределите на страната и извънредната ситуация е приключила.

Този случай е част от поредица подобни инциденти през изминалите месеци, при които украински бойни дронове пресичат въздушните граници на Финландия, Естония, Латвия и Литва, предава БТА. Ситуацията засилва безпокойството, че военните действия в Украйна могат пряко да рефлектират върху съседните държави от НАТО, които имат обща граница с Руската федерация и Беларус.

Отклоненията на летателните апарати от техните траектории обикновено се случват по време на украински офанзиви срещу руски нефтени терминали в Балтийско море, което периодично задейства системите за сигурност в региона. Подобен инцидент в Латвия по-рано през годината дори предизвика сериозна политическа криза и доведе до падане на правителството.

Позицията на Москва по въпроса е, че Киев умишлено насочва апаратите си през небето на страни от Алианса, за да маскира ударите си срещу руски обекти. От своя страна властите в Украйна обясняват тези отклонения с действието на руските системи за радиоелектронна борба и заглушаване.