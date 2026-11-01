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Водената от Саудитска Арабия коалиция нанесе удари на хутите

Водената от Саудитска Арабия коалиция нанесе удари на хутите
AP/БТА

Действията са били насочени основно срещу капацитета на групировката за изстрелване на балистични ракети и управление на дронове

Водената от Саудитска Арабия коалиция обяви, че е провела мащабна военна операция, целяща да „неутрализира жизненоважни ресурси“, използвани от бунтовническата група на хутите за поддържане на техните военни усилия. Действията са били насочени основно срещу капацитета на групировката за изстрелване на балистични ракети и управление на дронове, въпреки че в официалното съобщение не се уточняват точните локации на ударите или конкретните поразени обекти. 

Говорителят на коалицията генерал-майор Турки ал-Малики поясни в писмено изявление, че операцията е реализирана в неделната сутрин. Той обвърза военните действия с продължаващите атаки от страна на хутите срещу цивилни граждани и обекти от гражданската инфраструктура както на територията на Йемен, така и в Саудитска Арабия. До момента от страна на хутите няма официален коментар по случая. 

Според Ал-Малики, съвместното командване на коалиционните сили е установило, че подкрепяните от Иран бунтовници системно експлоатират ключови ресурси за засилване на военния си потенциал. Той подчерта, че тези действия застрашават пряко живота на хората, сигурността в региона и безопасността на международните корабоплавателни пътища в южната част на Червено море. Коалицията не предостави данни за евентуални жертви или материални щети, а предявените твърдения все още не могат да бъдат потвърдени от независима страна. 

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