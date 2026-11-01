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"Маркет Линкс" към 19 часа: Йотова-Вълчев печелят с 50.7%

"Маркет Линкс" към 19 часа: Йотова-Вълчев печелят с 50.7%
ТАРАЛЕЖ

За кандидат-президентската двойка Гюров-Кандев са дали гласа си 44% от имащите право на глас

Първи резултати от паралелното преброяване.

По данни на агенция "Маркет Линкс" - двойката Илияна Йотова- Кирил Вълчев печели с 50.7% срещу 44% за Андрей Гюров- Георги Кандев.

Към 16:00 ч. избирателната активност в страната е 19,33%, съобщи на брифинг говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова във връзка с втория тур на изборите за президент и вицепрезидент. 

Най-високата избирателна активност е в София, в 23-и избирателен район - 29,21%. Най-ниска е в Кърджали - 9,84%. В сравнение с първия тур избирателната активност към 16:00 часа е била 15,95%. Това са близо 3,5 пункта нагоре.

На първи тур избирателната активност към 16:00 ч. в страната беше 16,04%.

Към 16:00 часа машинното гласуване е преустановено в 21 изборни секции в страната, от които в 13 е преминато към хартиено гласуване, а в 8 секции гласуването е продължило на втората машина, тъй като секцията е оборудвана с две машини за гласуване.

Има подаден сигнал от РИК – Шумен за председател на СИК, у когото са намерени разписки за машинно гласуване. Извършва се проверка. 

Избирателната активност в 24-ти избирателен район в София е 18,94% към 16:00 ч., съобщи Йордан Топалов, председател на Районната избирателна комисия (РИК), цитиран от БТА.

Правото си на глас са упражнили 83 694 от общо 416 617 избиратели. 

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ЦИК: 19,33 % е избирателната активност в страната към 16 ч.

ЦИК: 19,33 % е избирателната активност в страната към 16 ч.

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