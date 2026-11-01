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Първи резултати: "Тренд" към 19 часа - Йотова печели с 51.6% срещу 43.4% за Гюров

Първи резултати: "Тренд" към 19 часа - Йотова печели с 51.6% срещу 43.4% за Гюров
ТАРАЛЕЖ

5% от имащите право на глас за отбелязали "Не подкрепям никого"

Първи резултати от паралелното преброяване.

По данни на агенция "Тренд" - двойката Йотова-Вълчев печели с 51.6% срещу 43.4% а Гюров-Кандев.

5% от имащите право на глас за отбелязали "Не подкрепям никого".

Избирателната активност на втория тур на президентските избори достига 26,4% към 19:00 часа. Това показват данните на социологическата агенция „Маркет ЛИНКС“, цитирани от bTV.

По информация на Централната избирателна комисия (ЦИК) към 16:00 часа до урните са отишли 1 282 848 души, което представлява 19,33% от избирателите.

Най-голям дял на гласувалите е отчетен в 23-ти многомандатен избирателен район (МИР) в София – 29,21%. На другия полюс е област Кърджали, където активността е 9,84%.

За сравнение, на първия тур към същия час са гласували 15,95% от избирателите. Така на балотажа се отчита увеличение от близо 3,5 процентни пункта.

Междувременно в ЦИК са постъпили общо 56 сигнала за нередности. Най-често те са свързани с неправомерна предизборна агитация и разгласяване на социологически проучвания в деня на вота.

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