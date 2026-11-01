Полицията пресече опити за купуване на гласове във „Факултета“ и уплаши избирателите

Засилено полицейско присъствие, недоверие към политиците и затруднения с машинното гласуване – това са част от причините за слабата избирателна активност в столичния квартал „Факултета“. Екипът на „Таралеж“ разговаря с председатели на секционни комисии и жители на квартала.

Председателят на СИК Елеонора Ганева коментира, че не е очаквала толкова слаба активност. Според нея засиленото полицейско присъствие в квартала е оказало влияние върху желанието на хората да гласуват.

„Има засилено полицейско присъствие, което спира купуването на гласове, и хората ги е страх да гласуват. Полицията денонощно обикаля и се преустанови всичко, което беше в зародиш. Идва още повече полиция към квартала, което означава, че няма да има желаещи да упражнят правото си на глас“.

По думите ѝ засилените проверки са преустановили опити за купуване на гласове, но същевременно присъствието на униформени създава притеснение сред част от жителите.

Друг проблем, забелязан от членовете на СИК, са затрудненията при машинното гласуване. Председателят на секционна комисия съобщи още, че има хора, които са се отказали да упражнят правото си на глас, защото не успяват да се справят с машините.

Друг председател на СИК - Галена Тонева описа активността в квартала като изключително ниска и посочи, че настроенията сред хората не са се променили съществено спрямо предходната седмица.

„Никаква активност. Абсолютно същата от миналата седмица. Хората се чувстват подлъгани – високи цени и малки заплати. Нямат доверие на никого“, коментира Тонева.

Екипът на „Таралеж“ се разходи из квартал „Факултета“, където разговаря с местни жители за изборите и причините, поради които част от тях не желаят да гласуват.

Преобладаващите настроения бяха на разочарование и недоверие към политиците. Хората посочват високите цени, ниските доходи и липсата на реална промяна като основни причини за нежеланието си да участват в изборния процес.

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