Резервите на Гатузо донесоха обрат на Лацио срещу Каляри

Лацио стигна до домакинска победа с 2:1 над Каляри след обрат. Гостите поведоха чрез М’Бала Нзола, но Густав Исаксен изравни преди почивката, а резервата Андреа Пинамонти донесе трите точки на „орлите“ в края.

Каляри изненада домакините в 20-ата минута след добра отборна атака. Алиу Фадера намери Нзола в наказателното поле, а нападателят завърши точно в долния десен ъгъл за 0:1.

Преди да изминат десет минути, гостите бяха принудени да заменят Фадера заради контузия. В 36-ата минута Лацио възстанови равенството - Тижани Нослин изведе Исаксен, който със силен удар от границата на наказателното поле прати топката в горния ъгъл.

След почивката Дженаро Гатузо потърси промяна с тройна смяна, пускайки в игра Пинамонти, Фисайо Деле-Баширу и Педраса. Домакините постепенно засилиха натиска си, но Оливер Провстгаард и Кенет Тейлър пропуснаха възможности да ги изведат напред.

Решителното попадение падна в 83-ата минута и беше изработено от две от резервите на Гатузо. Педраса центрира в наказателното поле, а Пинамонти се извиси и с глава оформи крайното 2:1.