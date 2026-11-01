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Алкарас покори Виена след убедителна победа над Де Минор

Алкарас покори Виена след убедителна победа над Де Минор
АП/БТА

Испанецът спечели финала с 6:1, 6:4 и завоюва четвъртата си титла за сезона

Карлос Алкарас триумфира на турнира от сериите АТП 500 във Виена след победа над Алекс де Минор с 6:1, 6:4. Поставеният под номер 2 в схемата испанец се наложи за 1 час и 29 минути и вдигна трофея в австрийската столица за първи път.

За 23-годишния Алкарас това е четвърта титла през сезона и 28-а в кариерата му. Той запази и безупречния си баланс срещу Де Минор, като вече има седем победи от седем мача срещу австралиеца.

Испанецът започна силно финала и спечели първите четири гейма. Трети пробив му позволи да затвори откриващия сет с 6:1 и да сервира пръв във втората част.

Де Минор се противопостави по-успешно след почивката и спаси точки за пробив в три отделни гейма. Алкарас обаче се възползва от следващата си възможност и с решителен пробив приключи сета, а с него и финала.

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