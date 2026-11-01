Две катастрофи на АМ „Хемус“: Образувало се е километрично задръстване към София

Две катастрофи днес затрудняват движението по автомагистрала „Хемус“ в двете посоки, предава НОВА.

Тежка катастрофа с няколко пострадали е станала в района на Елешница, а шофьори съобщават за километрично задръстване преди тунел „Топли дол“ в посока София.

При друг инцидент, край село Врачеш, турски тир се е ударил в мантинелата. Движението там вече е възстановено.

За тежкия инцидент при 16-ия километър на магистралата в посока столицата съобщи пътният експерт Диана Русинова. По първоначална информация лек автомобил е катастрофирал, като е излязъл е извън пътното платно и е попаднал в пространството зад предпазната мантинела.

Според първоначалните данни при произшествието има няколко пострадали.

Русинова отново постави въпроса за безопасността на пътния участък.

„Многократно сме сигнализирали отговорните институции за изключително лошото състояние на асфалтовата настилка в този участък и рисковете за безопасността на движението“, написа тя.

Междувременно пътуващи по автомагистралата съобщават за сериозно задръстване в посока София, в района на тунел „Топли дол“. По думите на шофьори колоната е километрична, а някои автомобили са останали в задръстването повече от час. Няма официално потвърждение дали затрудненията са пряко свързани с катастрофата край Елешница.

Друг пътен инцидент е станал малко след 15 часа при 35-ия километър на автомагистралата в посока Варна, в района на село Врачеш. Турски тежкотоварен автомобил е катастрофирал самостоятелно, след като се е ударил в средната предпазна мантинела.

Няма данни за пострадали или загинали.

Заради катастрофата движението първоначално е било ограничено до активната лента, а впоследствие временно спряно за репатрирането на тежкотоварния автомобил. На място трафикът е бил регулиран от екипи на „Пътна полиция“.