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Мъри Стоилов след победата над Фенербахче: Показахме твърде много уважение

Мъри Стоилов след победата над Фенербахче: Показахме твърде много уважение
Facebook/ Goztepe

Гьозтепе постигна четвърти пореден успех, след като обърна гранда от Истанбул с 2:1

Станимир Стоилов остана доволен от начина, по който Гьозтепе се възползва от положенията си при победата с 2:1 като гост на Фенербахче. Българският треньор призна, че през първото полувреме отборът му е показал прекалено голямо уважение към съперника, но след почивката е успял да обърне мача.

„Беше наистина труден, много интензивен и интересен мач. И двата отбора искаха да играят истински футбол, искаха да вкарват голове“, заяви Стоилов след срещата от десетия кръг на турската Суперлига.

„Не успяхме да се възползваме от шансовете, които създадохме през първото полувреме, но нашият противник успя. Показахме твърде много уважение към противника си през първото полувреме. Започнахме второто полувреме по-добре, създадохме положения и се възползвахме от тях, за да постигнем много важна победа в Истанбул“, добави той.

Успехът беше четвърти пореден за Гьозтепе в първенството. Според Стоилов подобрението в играта е помогнало на младите футболисти да повишат самочувствието си.

Българският специалист обясни и че завръщането на контузени защитници е помогнало на отбора да преодолее част от проблемите в началото на сезона. Той подчерта, че иска футболистите му да продължат да играят с висок натиск, когато е възможно.

„Фенербахче преминава през труден период, те са добър отбор, съставен от добри играчи. Мисля, че ще се включат отново в надпреварата и че нищо не е свършило за тях“, коментира още Стоилов.

Гьозтепе заема девето място с 15 точки и на 7 ноември ще приеме Башакшехир в следващия си двубой.

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