Германският вътрешен министър обвини леви групи и мигранти за безредиците след протестите

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт осъди безредиците, избухнали след младежките протести в няколко големи града в страната. Той обвини леви екстремистки групи и представители на мигрантски общности за ескалацията на напрежението, предаде ДПА.

В интервю за вестник „Билд“ Добринт заяви, че групи, склонни към насилие, са се възползвали от мирните демонстрации през деня, за да предизвикат безредици вечерта.

Министърът предупреди, че участниците в грабежите и нарушенията на обществения ред ще бъдат установени и подведени под отговорност. Той настоя за сериозни наказания за извършителите.

Добринт похвали и действията на полицията, като заяви, че благодарение на работата на служителите на реда Германия е избегнала насилие от мащаба на безредиците във Франция. По думите му стратегията с видимо полицейско присъствие и разполагане на силите на различни места е дала резултат.

В събота десетки хиляди млади хора се включиха в демонстрации в над 30 германски града по призив на инициативата „Поколението Z се заема“ (Gen Z regelt). Първоначално мирните прояви вечерта прераснаха в сблъсъци и безредици, най-сериозни във Франкфурт и Кьолн.

В Берлин демонстранти хвърляха бутилки и пиратки, а в няколко града полицията използва водни оръдия за овладяване на ситуацията.

Организаторите бяха обявили протестите като инициатива за по-добро бъдеще на младите хора. Сред основните им искания са повече средства за образованието, мерки срещу поскъпването на живота и по-активна политика за ограничаване на глобалното затопляне.

Междувременно подобни младежки демонстрации във Франция през последните седмици също бяха съпроводени от сериозни безредици, отбелязва ДПА.