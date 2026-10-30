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Поколението Z излиза на протести в Германия

Поколението Z излиза на протести в Германия

Демонстрациите са организирани от инициативата „Gen Z regelt“, която е активна и в социалните мрежи под името „Gen Z steht auf“

Млади хора се очаква да излязат на протести в 23 германски града в събота, 31 октомври, с искания за по-добро образование, достойни условия на живот и премахване на задължителната военна служба. Властите в Германия подготвят засилено полицейско присъствие заради опасения от евентуални безредици, подобни на тези във Франция.

Демонстрациите са организирани от инициативата „Gen Z regelt“, която е активна и в социалните мрежи под името „Gen Z steht auf“. Сред основните искания на участниците са подобряване на образованието и здравеопазването, по-ефективни мерки за опазване на климата и по-достъпен живот. Младежите се обявяват и срещу въвеждането на задължителна военна служба и съкращенията, засягащи младото поколение.

Организаторите посочват протестите на младежите във Франция, Белгия и Испания като пример за своите действия. В същото време германските служби за сигурност следят внимателно онлайн активността около предстоящите демонстрации заради проявите на насилие, съпътствали протести във Франция и Италия.

Най-голямото събиране се очаква да бъде пред Бранденбургската врата в Берлин. Според местната полиция за участие са регистрирани около 10 000 души. За охраната на столицата ще бъдат ангажирани приблизително 1500 полицаи, съобщи началникът на берлинската полиция Барбара Словик-Майзел.

Тя и сенаторът по вътрешните работи Ирис Спрангер предупредиха, че полицията ще реагира решително при опити за провокации или овладяване на мирните демонстрации. В същото време двете отбелязаха, че досегашните прояви на студентите са протичали спокойно.

„Ако някой се опита да поеме контрола или да се инфилтрира в мирни събирания, ще установим извършителите с максимална деескалация, но и с необходимата решителност“, заяви Словик-Майзел.

В Щутгарт официално са регистрирани 500 участници, но градската администрация очаква значително по-голям брой демонстранти. Според изданието „Stuttgarter Zeitung“ над 9400 души са заявили в сайта на инициативата, че ще се включат в протеста.

Местните власти обявиха, че към момента няма правни основания за забрана на събирането, тъй като липсват конкретни данни за възможни безредици от мащаба на тези във Франция.

„Свободата на събранията е висше благо, което трябва да бъде ограничавано само в много тесни граници. Предпоставка обаче е събранието да се проведе мирно“, заяви заместник-кметът по обществения ред Клеменс Майер.

Началникът на полицията в Щутгарт Маркус Айзенбраун също предупреди, че ще бъдат осигурени необходимите полицейски сили и органите на реда ще се намесят незабавно при нарушения или прояви на насилие. Междувременно полицията в града е съобщила за индикации за възможни нарушения на обществения ред по време на демонстрацията, информира „Тагешпигел“.

Протести са планирани още в Мюнхен, Нюрнберг, Розенхайм, Франкфурт, Майнц, Хановер и Бремен. Във Франкфурт организаторите очакват около 1700 участници. Министърът на вътрешните работи на провинция Хесен Роман Посек обяви засилено полицейско присъствие и предупреди за възможни опити протестите да бъдат използвани от леви групировки.

Вътрешният министър на Бавария Йоахим Херман също изрази опасения от евентуална ескалация по подобие на събитията във Франция. Той уточни, че предупреждението му се отнася до екстремистки групи, склонни към насилие, които биха могли да се възползват от демонстрациите.

Министерството на вътрешните работи на Долна Саксония обаче заяви, че засега не вижда признаци за сериозна заплаха. Регионалната разузнавателна служба също не разполага с информация за мащабни опити на леви екстремисти да овладеят протестите.

Поколение Z – поколението на дигиталната мобилизация

Поколение Z обхваща хората, родени приблизително между 1995 и 2012 г. Те са израснали в условията на бързо технологично развитие, което превръща интернет и социалните мрежи в естествена част от ежедневието им.

Дигиталните платформи са основен инструмент за комуникация, обмен на информация и организиране на обществени инициативи. Младите хора ги използват, за да популяризират каузи, да привличат съмишленици и да изразяват позициите си по важни социални и политически въпроси.

Сред характерните ценности на поколението са равнопоставеността, приобщаването и свободата на личния избор. Чрез технологиите представителите му търсят по-активно участие в обществения, икономическия и културния живот.

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