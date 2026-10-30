Професор Даниел Вълчев: Ако Йотова стане президент, Радев ще има проблеми

Ако Илияна Йотова спечели президентските избори, премиерът Румен Радев може да срещне затруднения в отношенията си с президентската институция. Това заяви деканът на Юридическия факултет на Софийския университет проф. Даниел Вълчев пред NOVA NEWS.

"Всеки, който поне малко познава Илияна Йотова, трябва да знае, че ако тя бъде избрана за президент, премиерът Радев ще има известни проблеми", коментира Вълчев.

Той направи и сравнителна оценка на двамата кандидати, като изрази мнение, че Йотова има по-голям политически опит и подготовка.

"Няма съмнение, че Йотова е по-подготвена от Гюров. В известна степен той е случаен кандидат", заяви професорът.

Според него балотажът в неделя ще покаже и доколко либералните политически идеи могат да възстановят подкрепата си след парламентарните избори.

Вълчев коментира и спора за президентските помилвания, който беше сред основните теми на дебата между Йотова и Гюров. Той обясни, че помилването е правен институт с исторически корени в монархическата институция и се прилага при тежки социални или медицински обстоятелства.

Юристът засегна и критиките към бюджета за 2026 година.

"Да се твърди, че бюджетът е противоконституционен, е глупаво", заяви той.

По думите му законът съдържа над 400 самостоятелни разпоредби, като Конституционният съд е обявил за противоконституционни само няколко от тях.

Вълчев постави и въпроса дали правителството на "Прогресивна България" ще успее да изпълни програмата си и какви ще бъдат отношенията му с бъдещия държавен глава.