Новини
Търси
Подкаст
Свят

Папа Лъв XIV стана първият понтиф, гласувал на избори в САЩ

Папа Лъв XIV стана първият понтиф, гласувал на избори в САЩ
Снимка: AP/БТА

Роденият в Чикаго глава на Римокатолическата църква е подал бюлетина по пощата преди междинните избори през ноември

Папа Лъв XIV е първият понтиф в историята, който е гласувал на избори в САЩ. Това съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на изявление на Ватикана.

Роденият в САЩ папа е изпратил бюлетината си по пощата в Чикаго преди междинните избори през ноември. Според Светия престол това е част от дългогодишното му убеждение в значението на гражданското участие в демократичните процеси.

Преди избирането си за папа Лъв XIV беше известен като Робърт Превост. От пресслужбата на Ватикана посочват, че той "е упражнил правото си на глас като гражданин на САЩ" и е правил това "винаги, когато е имал право да го направи".

Папата е гласувал и по време на престоя си в Перу, където е живял преди да оглави Римокатолическата църква. Според съобщението на Ватикана той е участвал във вота винаги когато е имал право на това.

"Светият отец изразява вярата си в правото и задължението на гражданите да участват в демократичните процеси", се казва още в изявлението на Светия престол.

Още по темата

Папа Лъв XIV призова за прекратяването на насилието в Йемен

Папа Лъв XIV призова за прекратяването на насилието в Йемен

Папа Лъв XIV: Младите хора искат да обичат и да бъдат обичани

Папа Лъв XIV: Младите хора искат да обичат и да бъдат обичани

Папа Лъв XIV няма да се подлага на допълнително лечение след операцията за рак на белия дроб

Папа Лъв XIV няма да се подлага на допълнително лечение след операцията за рак на белия дроб

Папа Лъв XIV се завърна публично след операцията и обеща постепенно да възобнови дейността си

Папа Лъв XIV се завърна публично след операцията и обеща постепенно да възобнови дейността си

Папа Лъв XIV напуска болницата: Какво следва след тежката диагноза?

Папа Лъв XIV напуска болницата: Какво следва след тежката диагноза?

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Жители на окупирания от Русия град Олешки се евакуират към Украйна

Жители на окупирания от Русия град Олешки се евакуират към Украйна

ЕК предложи отпускането на още средства от заема от 90 млрд. евро за Украйна

ЕК предложи отпускането на още средства от заема от 90 млрд. евро за Украйна

Иран съобщи за три горящи танкера и унищожен американски безпилотен плавателен съд в Ормузкия проток

Иран съобщи за три горящи танкера и унищожен американски безпилотен плавателен съд в Ормузкия проток

Разследват дали принц Андрю и Джефри Епстийн са трафикирали жени в кралското имение Балморал

Разследват дали принц Андрю и Джефри Епстийн са трафикирали жени в кралското имение Балморал

Поколението Z излиза на протести в Германия

Поколението Z излиза на протести в Германия

Водещи

Жители на окупирания от Русия град Олешки се евакуират към Украйна

Жители на окупирания от Русия град Олешки се евакуират към Украйна

  • Току-що
Проф. Владимир Чуков: Иран използва цените на петрола като инструмент за натиск върху Тръмп

Проф. Владимир Чуков: Иран използва цените на петрола като инструмент за натиск върху Тръмп

  • Преди 2 минути
Прогнозират обилни валежи в България, над 100 литра на квадратен метър са възможни край Варна

Прогнозират обилни валежи в България, над 100 литра на квадратен метър са възможни край Варна

  • Преди 3 минути
Обявиха програмата за 17-ия кръг в Първа лига

Обявиха програмата за 17-ия кръг в Първа лига

  • Преди 12 минути
Георги Кандев: Президентът и Конституционният съд са последните пречки пред самозабравила се власт

Георги Кандев: Президентът и Конституционният съд са последните пречки пред самозабравила се власт

  • Преди 13 минути
Йотова: Русия не е враг на България, мирът трябва да се постигне с преговори

Йотова: Русия не е враг на България, мирът трябва да се постигне с преговори

  • Преди 13 минути
Първан Симеонов: Дебатът между Йотова и Гюров може да повлияе на резултата от балотажа

Първан Симеонов: Дебатът между Йотова и Гюров може да повлияе на резултата от балотажа

  • Преди 15 минути
Eксперт: Полша може да преразгледа трансфера на допълнителни МиГ-29 на Украйна, ако сделката с България се провали

Eксперт: Полша може да преразгледа трансфера на допълнителни МиГ-29 на Украйна, ако сделката с България се провали

  • Преди 30 минути
Байерн без Мусиала в "Дер Класикер"

Байерн без Мусиала в "Дер Класикер"

  • Преди 33 минути
БФС обяви кога е дербито Левски - Лудогорец за Купата на България

БФС обяви кога е дербито Левски - Лудогорец за Купата на България

  • Преди 36 минути
Андрей Гюров: Мирът не може да се гради върху правото на силата

Андрей Гюров: Мирът не може да се гради върху правото на силата

  • Преди 38 минути
Ограничават движението на камиони по АМ "Хемус" заради ремонта на тунел "Топли дол"

Ограничават движението на камиони по АМ "Хемус" заради ремонта на тунел "Топли дол"

  • Преди 42 минути
Медведев се класира за финалите по тенис в Торино

Медведев се класира за финалите по тенис в Торино

  • Преди 46 минути
Иван Шишков: Цената за участъка от "Струма" е определена при правителството на Росен Желязков

Иван Шишков: Цената за участъка от "Струма" е определена при правителството на Росен Желязков

  • Преди 46 минути
Отличиха най-талантливите ученици на България за постижения в науката и изкуството

Отличиха най-талантливите ученици на България за постижения в науката и изкуството

  • Преди 54 минути