Папа Лъв XIV стана първият понтиф, гласувал на избори в САЩ

Папа Лъв XIV е първият понтиф в историята, който е гласувал на избори в САЩ. Това съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на изявление на Ватикана.

Роденият в САЩ папа е изпратил бюлетината си по пощата в Чикаго преди междинните избори през ноември. Според Светия престол това е част от дългогодишното му убеждение в значението на гражданското участие в демократичните процеси.

Преди избирането си за папа Лъв XIV беше известен като Робърт Превост. От пресслужбата на Ватикана посочват, че той "е упражнил правото си на глас като гражданин на САЩ" и е правил това "винаги, когато е имал право да го направи".

Папата е гласувал и по време на престоя си в Перу, където е живял преди да оглави Римокатолическата църква. Според съобщението на Ватикана той е участвал във вота винаги когато е имал право на това.

"Светият отец изразява вярата си в правото и задължението на гражданите да участват в демократичните процеси", се казва още в изявлението на Светия престол.