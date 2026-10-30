Участието на европейски представители в бъдещите мирни преговори между Русия, Украйна и САЩ ще бъде необходимо на определен етап. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

По думите му засега не са провеждани подробни обсъждания за включването на европейски представители в преговорния процес.

Песков коментира и отношенията между Русия и балтийските държави, като определи публичната им реторика спрямо Москва като изключително агресивна.

"Това, че риториката на балтийските страни е изключително агресивна, е очевидно. Това, че тя е истерично агресивна, също е очевидно", добави говорителят на Кремъл.

По отношение на хуманитарната операция в Олешки Песков заяви, че Москва подкрепя усилията на първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

"Мелания Тръмп последователно работи в хуманитарната сфера. Това е много положително, ние го подкрепяме и приветстваме", каза той.

Попитан дали подобна практика може да бъде разширена и към други градове, Песков посочи, че всяка ситуация трябва да бъде разглеждана индивидуално.

Говорителят на Кремъл обвини Украйна, че прави опити да възпрепятства руските интереси в Африка.

"Наистина има такива опити", заяви Песков и добави: "Русия прави всичко необходимо, за да им се противопостави". По думите му "там се води много сериозна борба".

"Това вреди на цяла Африка. И, разбира се, вреди и на интересите на Русия. Това е много разрушителна дейност", заяви още говорителят на Кремъл.