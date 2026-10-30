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Додик: Властите на Република Сръбска трябва да подкрепят официално избраните хора в Сърбия

Додик: Властите на Република Сръбска трябва да подкрепят официално избраните хора в Сърбия
Снимка: AP/БТА

Лидерът на СНСД припомни, че е подкрепял и Борис Тадич, и заяви, че добрите отношения със Сърбия са основен политически приоритет за Република Сръбска

Милорад Додик заяви, че Република Сръбска трябва да се грижи и да изгражда най-добрите отношения със Сърбия. "Ние в правителството на Република Сръбска не правим калкулации в това отношение. Най-добрите отношения с властите в Сърбия са нашият основен политически бизнес и така се държим", каза Додик пред Алтернативната телевизия в Баня Лука, предаде N1.

На въпрос за подкрепата му за Александър Вучич по време на кампанията той си спомни, че по едно време е подкрепял и Борис Тадич.

"Вчера разговарях с един човек и той каза - вие бяхте някъде там в Сърбия. Да, и забелязахте ли, че бях на последния митинг на Борис Тадич? Не забелязахте, а това ми е работата", каза Додик.



През 2012 г. Додик подкрепи правителството на ДОС и присъства на предизборен митинг на Демократическата партия (ДС) на Тадич преди тогавашните президентски избори в Сърбия.


Според него властите на Република Сръбска трябва да работят по този начин и да застанат до официално избрания народ в Сърбия.


"Мога да си създам собствено впечатление за Вучич и имахме отлично сътрудничество по много въпроси, а той имаше отношения, които бяха много по-силно изразени към Република Сръбска по редица причини", каза Додик.


Той добави, че иска да има добри отношения с всички в Сърбия.


До изборната нощ Додик беше един от най-гласовитите критици на "Студентската листа" и по време на гостуване в предаването "Първа телевизия" седем дни преди изборите призова избирателите от Република Сръбска да гласуват за Вучич, а поддръжниците на "Студентската листа" нарече корумпирани и наемници, отбелязва N1.



 
      

                                  
                                          

                                        

                                            
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Полицията в Сърбия иззе документи от Министерството на строителството заради сигнал за унищожаване на архиви

                                                    

                                               
                                                    

                                                

                                            

                                                  
                                            

                                                

                                                    
                                                        
                                                  
                                                 
                                                Ято птици повреди крилото на самолет при излитане от Истанбул
                                                                                                
                                                    
                                                    
                                                

                                                

                                                    
Ято птици повреди крилото на самолет при излитане от Истанбул

                                                    

                                               
                                                    

                                                

                                            

                                                  
                                            

                                                

                                                    
                                                        
                                                  
                                                 
                                                Северна Македония очаква продължаваща подкрепа от Унгария за членството на Западните Балкани в ЕС
                                                                                                
                                                    
                                                    
                                                

                                                

                                                    
Северна Македония очаква продължаваща подкрепа от Унгария за членството на Западните Балкани в ЕС

                                                    

                                               
                                                    

                                                

                                            

                                                  
                                            

                                                

                                                    
                                                        
                                                  
                                                 
                                                Президентските избори в Сърбия ще бъдат свикани до 27 ноември
                                                                                                
                                                    
                                                    
                                                

                                                

                                                    
Президентските избори в Сърбия ще бъдат свикани до 27 ноември

                                                    

                                               
                                                    

                                                

                                            

                                                  
                                            

                                                

                                                    
                                                        
                                                  
                                                 
                                                Ден на траур в Босна след смъртта на четирима италианци при катастрофа с военен хеликоптер
                                                                                                
                                                    
                                                    
                                                

                                                

                                                    
Ден на траур в Босна след смъртта на четирима италианци при катастрофа с военен хеликоптер

                                                    

                                               
                                                    

                                                

                                            

                                            
                                         
                                         
                                         
                                            
                                            
                                                                                       
                                                                                       
                                        

                                            

                                            
                                    

                                

                            

                            
                            

                                    

                                        

                                            

                                                

                                                    

                                                        
Водещи

                                                    

                                                    

                                                

                                                

                                    
                                    

                                        

                                       
                                                                                                      
                                                 
                                                Прогнозират обилни валежи в България, над 100 литра на квадратен метър са възможни край Варна
                                                                                                      
                            
                                        

                                        

                                          
Прогнозират обилни валежи в България, над 100 литра на квадратен метър са възможни край Варна

                                            

                                                
    
                            
  • Току-що
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                                                Обявиха програмата за 17-ия кръг в Първа лига
                                                                                                      
                            
                                        

                                        

                                          
Обявиха програмата за 17-ия кръг в Първа лига

                                            

                                                
    
                            
  • Преди 9 минути
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                                                Георги Кандев: Президентът и Конституционният съд са последните пречки пред самозабравила се власт
                                                                                                      
                            
                                        

                                        

                                          
Георги Кандев: Президентът и Конституционният съд са последните пречки пред самозабравила се власт

                                            

                                                
    
                            
  • Преди 11 минути
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                                                Йотова: Русия не е враг на България, мирът трябва да се постигне с преговори
                                                                                                      
                            
                                        

                                        

                                          
Йотова: Русия не е враг на България, мирът трябва да се постигне с преговори

                                            

                                                
    
                            
  • Преди 11 минути
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                                                Първан Симеонов: Дебатът между Йотова и Гюров може да повлияе на резултата от балотажа
                                                                                                      
                            
                                        

                                        

                                          
Първан Симеонов: Дебатът между Йотова и Гюров може да повлияе на резултата от балотажа

                                            

                                                
    
                            
  • Преди 12 минути
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                                                Eксперт: Полша може да преразгледа трансфера на допълнителни МиГ-29 на Украйна, ако сделката с България се провали
                                                                                                      
                            
                                        

                                        

                                          
Eксперт: Полша може да преразгледа трансфера на допълнителни МиГ-29 на Украйна, ако сделката с България се провали

                                            

                                                
    
                            
  • Преди 27 минути
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                                                Байерн без Мусиала в "Дер Класикер"
                                                                                                      
                            
                                        

                                        

                                          
Байерн без Мусиала в "Дер Класикер"

                                            

                                                
    
                            
  • Преди 31 минути
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                                                БФС обяви кога е дербито Левски - Лудогорец за Купата на България
                                                                                                      
                            
                                        

                                        

                                          
БФС обяви кога е дербито Левски - Лудогорец за Купата на България

                                            

                                                
    
                            
  • Преди 34 минути
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                                                Андрей Гюров: Мирът не може да се гради върху правото на силата
                                                                                                      
                            
                                        

                                        

                                          
Андрей Гюров: Мирът не може да се гради върху правото на силата

                                            

                                                
    
                            
  • Преди 35 минути
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                                                Ограничават движението на камиони по АМ "Хемус" заради ремонта на тунел "Топли дол"
                                                                                                      
                            
                                        

                                        

                                          
Ограничават движението на камиони по АМ "Хемус" заради ремонта на тунел "Топли дол"

                                            

                                                
    
                            
  • Преди 40 минути
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                                                Медведев се класира за финалите по тенис в Торино
                                                                                                      
                            
                                        

                                        

                                          
Медведев се класира за финалите по тенис в Торино

                                            

                                                
    
                            
  • Преди 43 минути
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                                                Иван Шишков: Цената за участъка от "Струма" е определена при правителството на Росен Желязков
                                                                                                      
                            
                                        

                                        

                                          
Иван Шишков: Цената за участъка от "Струма" е определена при правителството на Росен Желязков

                                            

                                                
    
                            
  • Преди 44 минути
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                                                Отличиха най-талантливите ученици на България за постижения в науката и изкуството
                                                                                                      
                            
                                        

                                        

                                          
Отличиха най-талантливите ученици на България за постижения в науката и изкуството

                                            

                                                
    
                            
  • Преди 51 минути
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                                                Полицията в Сърбия иззе документи от Министерството на строителството заради сигнал за унищожаване на архиви
                                                                                                      
                            
                                        

                                        

                                          
Полицията в Сърбия иззе документи от Министерството на строителството заради сигнал за унищожаване на архиви

                                            

                                                
    
                            
  • Преди 53 минути
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                                                Официално: Любослав Пенев се разделя с Локомотив София
                                                                                                      
                            
                                        

                                        

                                          
Официално: Любослав Пенев се разделя с Локомотив София

                                            

                                                
    
                            
  • Преди 60 минути
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