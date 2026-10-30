Додик: Властите на Република Сръбска трябва да подкрепят официално избраните хора в Сърбия

Милорад Додик заяви, че Република Сръбска трябва да се грижи и да изгражда най-добрите отношения със Сърбия. "Ние в правителството на Република Сръбска не правим калкулации в това отношение. Най-добрите отношения с властите в Сърбия са нашият основен политически бизнес и така се държим", каза Додик пред Алтернативната телевизия в Баня Лука, предаде N1.

На въпрос за подкрепата му за Александър Вучич по време на кампанията той си спомни, че по едно време е подкрепял и Борис Тадич.

"Вчера разговарях с един човек и той каза - вие бяхте някъде там в Сърбия. Да, и забелязахте ли, че бях на последния митинг на Борис Тадич? Не забелязахте, а това ми е работата", каза Додик.

През 2012 г. Додик подкрепи правителството на ДОС и присъства на предизборен митинг на Демократическата партия (ДС) на Тадич преди тогавашните президентски избори в Сърбия.

Според него властите на Република Сръбска трябва да работят по този начин и да застанат до официално избрания народ в Сърбия.

"Мога да си създам собствено впечатление за Вучич и имахме отлично сътрудничество по много въпроси, а той имаше отношения, които бяха много по-силно изразени към Република Сръбска по редица причини", каза Додик.

Той добави, че иска да има добри отношения с всички в Сърбия.

До изборната нощ Додик беше един от най-гласовитите критици на "Студентската листа" и по време на гостуване в предаването "Първа телевизия" седем дни преди изборите призова избирателите от Република Сръбска да гласуват за Вучич, а поддръжниците на "Студентската листа" нарече корумпирани и наемници, отбелязва N1.