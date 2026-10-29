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„Студентската листа“ в Сърбия предупреди за замитане на следи

„Студентската листа“ в Сърбия предупреди за замитане на следи
АП/БТА

Върховната прокуратура на Сърбия разпореди на всички прокурори в страната да задействат полицията за спешни мерки срещу евентуално унищожаване на официална документация

Спечелилата парламентарните избори в Сърбия „Студентска листа“ отправи официален призив към държавните служители да сигнализират за масово унищожаване на архиви в институциите и поиска вълна от оставки по високите етажи на властта, съобщават белградските медии, цитирано по БТА.

По време на пресконференция в Пионерския парк в сръбската столица Филип Убович, представител на организацията, призова служителите в министерства, съдилища, банки, обществени компании и медии спешно да докладват за замитане на следи.

„Призоваваме ви да предотвратите всякакви опити за злоупотреби на представители на оттеглящото се правителство през преходния период“, заяви той.

Реакцията на правосъдието последва незабавно. Върховната прокуратура на Сърбия разпореди на всички прокурори в страната да задействат полицията за спешни мерки срещу евентуално унищожаване на официална документация. Разпореждането обхваща не само държавните ведомства и банките, но и Агенцията за сигурност и информация (БИА), както и Агенцията за военно разузнаване (ВОА), тъй като те са ключови за финансовата и правна стабилност на републиката.

Победителите на вота настояват за незабавното отстраняване на ръководители в силовия и правния сектор, за които твърдят, че са обслужвали досегашната власт на Сръбската прогресивна партия (СПП). Настоява се за оставките на председателя на Конституционния съд Владан Петров, както и на ключови фигури от МВР и спецслужбите. Сред изброените за уволнение са директорът на полицията Драган Василевич, шефът на криминалната полиция Марко Кричак, командирите на жандармерията Радослав Репац и на Специалното антитерористично звено Игор Жмирич, както и ръководителят на дирекция „Вътрешен контрол“ Мирослав Паунович. Студентите настояват и за спешен одит на парите по големите инфраструктурни проекти в страната.

Политическото земетресение в Белград идва след извънредните избори на 25 октомври, които сложиха край на 14-годишното управление на Александър Вучич. „Студентската листа“ постигна исторически успех, печелейки 52,71% от гласовете, което ѝ осигурява 140 мандата и абсолютно мнозинство в новата Скупщина. Досегашните управляващи от СПП останаха втори с 39,17% и 104 депутатски места.

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