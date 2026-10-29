Военен хеликоптер на ЕС катастрофира в Босна, има загинали

По време на редовна операция край град Бръчко се разби хеликоптер на военната мисия на Европейския съюз в Босна и Херцеговина (ЕУФОР).

Инцидентът беше официално потвърден от ръководството на мисията, а местната телевизия „Ен 1 Сараево“ предаде от района на катастрофата, че има смъртни случаи. Все още обаче не е ясно колко човека за загинали.

От ЕУФОР подчертаха, че няма пострадали местни жители, нито нанесени материални щети по цивилна инфраструктура, сгради или превозни средства.

Вече е в ход разследване, което да изясни точните причини за произшествието. Според предварителната информация падналата машина е модел с два ротора.