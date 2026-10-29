Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Военен хеликоптер на ЕС катастрофира в Босна, има загинали

Военен хеликоптер на ЕС катастрофира в Босна, има загинали
АП/БТА

Вече е в ход разследване, което да изясни точните причини за произшествието

По време на редовна операция край град Бръчко се разби хеликоптер на военната мисия на Европейския съюз в Босна и Херцеговина (ЕУФОР).

Инцидентът беше официално потвърден от ръководството на мисията, а местната телевизия „Ен 1 Сараево“ предаде от района на катастрофата, че има смъртни случаи. Все още обаче не е ясно колко човека за загинали.

От ЕУФОР подчертаха, че няма пострадали местни жители, нито нанесени материални щети по цивилна инфраструктура, сгради или превозни средства.

Вече е в ход разследване, което да изясни точните причини за произшествието. Според предварителната информация падналата машина е модел с два ротора. 

Още по темата

Ръчна граната беше открита до телевизия в Босна и Херцеговина

Ръчна граната беше открита до телевизия в Босна и Херцеговина

ЕС след изборите в Босна и Херцеговина: Брюксел настоява за бързи реформи и институции

ЕС след изборите в Босна и Херцеговина: Брюксел настоява за бързи реформи и институции

Румъния вдигна изтребители F-16 и хеликоптер заради въздушни цели край Украйна

Румъния вдигна изтребители F-16 и хеликоптер заради въздушни цели край Украйна

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Атина осъди атаката срещу гръцкия кораб край българските води

Атина осъди атаката срещу гръцкия кораб край българските води

Факли, димки и сблъсъци в парламента на Албания заради протестите срещу Еди Рама

Факли, димки и сблъсъци в парламента на Албания заради протестите срещу Еди Рама

Болница в РСМ източила милиони чрез фиктивни фактури

Болница в РСМ източила милиони чрез фиктивни фактури

Вучич обяви вътрешни промени в партията си и избор на ново ръководство през ноември

Вучич обяви вътрешни промени в партията си и избор на ново ръководство през ноември

„Студентската листа“ в Сърбия предупреди за замитане на следи

„Студентската листа“ в Сърбия предупреди за замитане на следи

Водещи

Андрей Гюров: Президентската институция е като пиано в хола, на което никой не свири

Андрей Гюров: Президентската институция е като пиано в хола, на което никой не свири

  • Преди 1 минута
Апелативният съд в Бургас пусна под домашен арест кметовете на Сунгурларе и Белица

Апелативният съд в Бургас пусна под домашен арест кметовете на Сунгурларе и Белица

Най-важното от спорта на 29.10.2026 г.

Най-важното от спорта на 29.10.2026 г.

  • Преди 10 минути
Ангел Найденов: Атаките срещу кораби в Черно море целят икономически натиск върху Украйна

Ангел Найденов: Атаките срещу кораби в Черно море целят икономически натиск върху Украйна

  • Преди 20 минути
Атина осъди атаката срещу гръцкия кораб край българските води

Атина осъди атаката срещу гръцкия кораб край българските води

  • Преди 21 минути
Факли, димки и сблъсъци в парламента на Албания заради протестите срещу Еди Рама

Факли, димки и сблъсъци в парламента на Албания заради протестите срещу Еди Рама

  • Преди 28 минути
Арда Гюлер вече е "недосегаем" в Реал Мадрид

Арда Гюлер вече е "недосегаем" в Реал Мадрид

  • Преди 29 минути
Соня Колтуклиева за твърденията, че ѝ е платено: За какво да ми платят? Аз съм журналистка с прилични доходи

Соня Колтуклиева за твърденията, че ѝ е платено: За какво да ми платят? Аз съм журналистка с прилични доходи

  • Преди 38 минути
Болница в РСМ източила милиони чрез фиктивни фактури

Болница в РСМ източила милиони чрез фиктивни фактури

  • Преди 39 минути
Бивш футболист на ЦСКА влезе в щаба на Владо Манчев

Бивш футболист на ЦСКА влезе в щаба на Владо Манчев

  • Преди 41 минути
Милчо Ангелов поведе Янтра към убедителна победа над Хебър

Милчо Ангелов поведе Янтра към убедителна победа над Хебър

  • Преди 51 минути
Вучич обяви вътрешни промени в партията си и избор на ново ръководство през ноември

Вучич обяви вътрешни промени в партията си и избор на ново ръководство през ноември

  • Преди 51 минути
Демократите искат Белия дом да запази разговорите на Тръмп с чатбот

Демократите искат Белия дом да запази разговорите на Тръмп с чатбот

  • Преди 52 минути
Шеф в Байерн: Знаехме, че Олисе е добро ляво крило, но той е брилянтен

Шеф в Байерн: Знаехме, че Олисе е добро ляво крило, но той е брилянтен

  • Преди 58 минути
Връчиха наградите "Питагор": Проф. Ивайло Търнев с отличие за цялостен научен принос

Връчиха наградите "Питагор": Проф. Ивайло Търнев с отличие за цялостен научен принос

  • Преди 1 час