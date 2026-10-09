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Ръчна граната беше открита до телевизия в Босна и Херцеговина

Ръчна граната беше открита до телевизия в Босна и Херцеговина

Взривното устройство е намерено от журналисти край кореспондентския офис на Радиотелевизия Херцег-Босна в Киселяк

Ръчна граната е била открита в непосредствена близост до кореспондентския офис на Радиотелевизия Херцег-Босна в град Киселяк, Централна Босна, съобщиха от полицията на Среднобосненския кантон.

Взривното устройство е намерено в четвъртък следобед от журналисти на медията, които веднага са подали сигнал в полицията.

Районът е бил обезопасен, а служителите на реда са извършили оглед. Впоследствие гранатата е била отстранена от специализиран екип на Федералната служба за гражданска защита.

От полицията посочват, че след приключването на разследването ще бъде изпратен доклад до прокуратурата на Среднобосненския кантон.

Дежурният прокурор в Кантоналната прокуратура в Травник към момента не е заявил дали има данни за извършено престъпление във връзка с откритата граната.

Случаят привлича допълнително внимание, тъй като ръчна граната беше намерена на същото място и през юли тази година. Тогава при полицейския оглед беше установено, че взривното устройство е паднало от покрива на сградата по време на извършвани строителни дейности.

Този път обаче в сградата не са се извършвали строителни работи, а обстоятелствата около появата на гранатата предстои да бъдат изяснени.

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