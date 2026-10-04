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Без изненади на изборите в Босна и Херцеговина

Без изненади на изборите в Босна и Херцеговина
АП/БТА

Сръбското място в триумвирата изглежда сигурно за управляващия в Република Сръбска националистически Съюз на независимите социалдемократи (СНСД)

Статуквото в Босна и Херцеговина остава непоклатимо след проведените общи избори, в които националистическите фракции и умерените политици си разпределиха по традиционен сценарий ключовите държавни постове. Това показват първите обобщени данни на Централната избирателна комисия (ЦИК), цитирани по БТА.

Голямата битка за тричленното, етнически разделено Президентство на страната завърши без изненадващи обрати. При бошняшкия вот настоящият член на колективното държавно ръководство Денис Бечирович удържа победата. Кандидатът на умерената Социалдемократическа партия (СДП) успя да блокира амбициите на основния си опонент - лидера на националистическата Партия на демократичното действие (ПДД) Бакир Изетбегович.

В същото време при хърватите позициите си затвърдиха националистите от Хърватската демократическа общност (ХДО на БиХ), чиято представителка Дарияна Филипович поведе убедително в резултата, оставяйки зад себе си кандидата на умерения Демократичен фронт Славен Ковачевич.

Сръбското място в триумвирата изглежда сигурно за управляващия в Република Сръбска националистически Съюз на независимите социалдемократи (СНСД). Тяхната лидерка Желка Цвиянович си осигури втори пореден мандат в Президентството, изпреварвайки Маринко Божович от умерената Сръбска демократическа партия (СДП).

Успехът за лагера на СНСД се допълва и от вота за нов президент на самата автономна Република Сръбска. Междинните резултати на ЦИК сочат ясна победа за техния кандидат Саво Минич, който поддържа солидна преднина пред представителя на опозиционната СДП Бранко Блануша.

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