Босна и Херцеговина гласува днес на ключови общи избори

Босна и Херцеговина гласува днес на общи избори, на които гражданите ще избират тримата членове на колективното Президентство, депутати в държавния парламент и представители в законодателните органи на двете съставни части на страната – Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина.

Избирателите ще гласуват още за президент на Република Сръбска и за депутати в кантоналните парламенти във Федерация Босна и Херцеговина.

Секциите ще бъдат отворени от 7 до 19 ч. местно време, съответно от 8 до 20 ч. българско време. Предизборната тишина започна вчера в 7 ч. местно време и ще продължи до края на изборния ден.

Вотът се провежда с нови технологии за биометрична идентификация на избирателите и оптични скенери за бюлетини. Въвеждането им има за цел да повиши сигурността и надеждността на изборния процес.

Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина, както и някои политически партии, проведоха информационна кампания, за да запознаят гражданите с начина, по който ще се използват новите устройства.

Според предварителната оценка на ЦИК един избирател ще се нуждае от около три минути, за да гласува. Агенцията за защита на личните данни на Босна обаче, цитирана от обществената телевизия на Република Сръбска РТРС, смята, че по-реалистично е гласуването да отнема между три и пет минути, а в някои случаи и повече.

За изборите са акредитирани около 30 000 наблюдатели, сред които 756 са чуждестранни.

Сегашният политически модел на Босна и Херцеговина е резултат от Дейтънското мирно споразумение, сложило край на междуетническата война в страната през 1992–1995 г.

Съгласно споразумението държавата е разделена на две съставни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина, в която живеят предимно бошняци и босненски хървати.

Двете части разполагат със собствени правителства, парламенти и полицейски структури, но са свързани чрез общи институции на държавно равнище. Сред тях са съдебната система, армията, службите за сигурност и данъчната администрация.

Дейтънското споразумение определя и функциите на върховния представител на международната общност в Босна и Херцеговина. Той разполага с широки правомощия, включително възможност да налага закони и да отстранява държавни служители.