Бивш футболист на ЦСКА влезе в щаба на Владо Манчев

Бившият футболист на ЦСКА Виктор Райчев влезе в щаба на новия треньор на Вихрен Владимир Манчев.

Ето какво написаха "еделвайсите":

"Виктор Райчев се присъединява към Вихрен като част от треньорския щаб на Владимир Манчев.



Райчев е бивш футболист играл за Миньор (Пк), Марек, Царско село, Локомотив (Сф) и ЦСКА. С червените печели Купа на България през 2016г. След края на кариерата си като футболист Райчев започва работа като треньор школата на Миньор (Пк), а по-късно става помощник в първия отбор".