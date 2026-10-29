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Апелативният съд в Бургас пусна под домашен арест кметовете на Сунгурларе и Белица

Апелативният съд в Бургас пусна под домашен арест кметовете на Сунгурларе и Белица
Снимка: БТА

Димитър Гавазов и Радослав Ревански са обвинени в участие в престъпно сдружение за търговия с влияние във връзка с обществени поръчки в община Сунгурларе

Апелативният съд в Бургас промени мерките за неотклонение на кметовете на Сунгурларе и Белица Димитър Гавазов и Радослав Ревански, като замени задържането им под стража с домашен арест. Решението беше взето на днешното заседание, на което прокуратурата настоя двамата да останат в ареста.

В подкрепа на искането си обвинението представи допълнителни протоколи от разпити на свидетели и защити решението на Окръжния съд в Бургас, който на 22 октомври определи най-тежката мярка за неотклонение.

Защитата на двамата кметове оспори наличието на достатъчно доказателства за участието им в престъпно сдружение и поиска налагането на по-леки мерки.

Гавазов и Ревански са обвинени в участие в престъпен сговор с цел търговия с влияние. Според прокуратурата разследването е свързано с обществени поръчки в община Сунгурларе. По същото дело обвиняем е и областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков.

Двамата кметове бяха задържани при специализирани операции на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" на 20 и 21 октомври. Два дни по-късно Окръжният съд в Бургас постанови задържането им под стража.

Преди началото на днешното заседание граждани от общините Сунгурларе и Белица се събраха пред Съдебната палата в Бургас в подкрепа на двамата кметове. Сред присъстващите беше и народният представител от ДПС Калин Стоянов.

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