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Апелативният съд в Бургас решава дали кметовете на Белица и Сунгурларе ще останат в ареста

Апелативният съд в Бургас решава дали кметовете на Белица и Сунгурларе ще останат в ареста
Pixabay

Те са обвинени в престъпен сговор с цел търговия с влияние за периода от 2024 до 2026 г.

Апелативният съд в Бургас днес ще реши дали да остави в ареста кметовете на Белица и Сунгурларе Радослав Ревански и Димитър Гавазов.

Те са обвинени в престъпен сговор с цел търговия с влияние за периода от 2024 до 2026 г.

По данни на разследващите случаят е свързан с обществени поръчки в община Сунгурларе на стойност около 7 млн. евро.

Преди дни Окръжният съд постанови двамата кметове да останат в ареста. Решението бе обжалвано и днес апелативните съдии трябва да се произнесат по мерките им за неотклонение, отбелязва dariknews.

Радослав Ревански и Димитър Гавазов бяха задържани на 20 и 21 октомври при специализирани акции на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) в сградите на ръководените от тях общини.

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