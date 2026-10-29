Организацията на тюркските държави провежда среща в Анкара

Днес и утре в Анкара ще се състои 13-ата среща на Организацията на тюркските държави (ОТД).

В срещата ще участват външните министри и държавните ръководители на страните от организацията.

Днес е и националният празник на Република Турция.

Турският министър на външните работи Хакан Фидан днес ще бъде домакин на заседание на Съвета на министрите на външните работи на Организацията на тюркските държави (ОТД).

Това ще бъде петата среща на министрите на външните работи на ОТД през тази година, след едно редовна и четири неформални заседания на Съвета, отбелязва турската държавна телевизия ТРТ.

Очаква се министрите да обсъдят сътрудничеството в рамките на организацията и усилията за укрепване на нейната институционална структура. Планира се също така да бъдат одобрени няколко административни и финансови документа, свързани с функционирането на организацията.

Фидан ще проведе двустранни срещи със своите колеги в рамките на заседанието.

Очаква се в изявлението си днес Фидан да наблегне на укрепването на политическия диалог и съвместните действия между тюркските държави, както и на усилията за превръщане на общата история, език, култура и братски връзки в конкретно сътрудничество. Предвижда се той да очертае приоритетите на Турция по време на нейното председателство в ОТС, включително укрепването на институционалния капацитет на организацията, развитието на човешките и финансовите ресурси на Секретариата и подобряването на координацията между тюркските организации за сътрудничество, информира ТРТ.

Утре - 30 октомври, ще се състои 13-тата среща на върха на ОТД. Домакин ще бъде президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Срещата е под надслов „Тюркският век: единство в езика, мисълта и действието“.

На срещата на върха ще се съберат държавните глави на държавите-членки на ОТД, високопоставени представители на държавите-наблюдатели и генералният секретар на ОТД, за да обсъдят настоящото състояние и бъдещите перспективи за сътрудничество в рамките на организацията, както и регионалните и международните събития от общ интерес, съобщават от организацията.

Членки на все по-влиятелната организацията са Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан. Туркменистан и Унгария са със статут на страни наблюдателки. Предишното наименование на ОТД бе Тюркски съвет, който бе създаден през 2009 г. по инициатива на тогавашния президент на Казахстан Нурсултан Назарбаев с цел развитие на връзките между тюркските държави.