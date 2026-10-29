Рина Бакалов: Няма да има нови парламентарни избори в Израел

Засега няма окончателен победител на парламентарните избори в Израел, след като нито един от двата политически блока не успя да си осигури необходимите 61 места за мнозинство, каза пред НОВА Нюз Рина Бакалов, председател на Българския културен център в Израел.

По думите й евентуално повторение на вота няма да доведе до изненадващ резултат и едва ли ще се стигне до такъв сценарий.

„Има силно разочарование в Израел, при условие че близо 80% от населението гласува. И въпреки всичко няма мнозинство. Ще бъде много трудно да се създаде правителство, но решението е да не се повтарят избори, тъй като те няма да доведат до нищо ново“, каза тя.

По думите на Бакалов изходът от политическата ситуация е двата блока да започнат преговори и да опитат да съставят правителство, вероятно с по-широко участие.

Това обаче ще бъде трудно заради позициите на отделните партии.

Бакалов коментира и възможността за нова ескалация на конфликта с Иран. По думите ѝ първоначално изявленията на израелския премиер за елиминиране на заплахата от Иран са били възприемани като част от предизборната кампания, но вече се говори за възможен нов военен цикъл.

„Нищо не се знае, има подготовка за такова нещо, което се разбира. Чака се да минат и изборите в Щатите“, посочи тя.

Бакалов допълни, че Саудитска Арабия се опитва да продължи преговорите, за да не се стигне до нов военен конфликт.