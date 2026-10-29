Откритие отвъд Плутон: Астрономи откриха възможна шеста планета джудже

Астрономи от обсерваторията "Вера Рубин" са открили ново небесно тяло отвъд орбитата на Плутон, което може да се окаже планета джудже. Обектът е получил предварителното обозначение 2026 ED138, а откритието поставя началото на допълнителни изследвания за определяне на неговите размери и физически характеристики, съобщава специализираният портал "Космос БГ".

Ако бъде потвърден статутът му, 2026 ED138 може да се присъедини към петте официално признати планети джуджета в Слънчевата система - Церера, Плутон, Ерида, Хаумея и Макемаке.

Според предварителните оценки диаметърът на новооткритото тяло е между 600 и 1500 километра. Подобни размери предполагат, че собствената му гравитация би могла да го оформи в приблизително сферична форма - една от основните характеристики, необходими за класифицирането на даден обект като планета джудже.

Откритието е направено на 13 октомври 2026 г. от астронома Матю Холман, който работи в екипа на обсерваторията "Вера Рубин" и Центъра за астрофизика към Харвард и Смитсониън.

Холман идентифицира обекта при анализ на астрономически данни, събрани по-рано през годината. За целта използва специализиран алгоритъм, предназначен да открива движещи се небесни тела в отдалечените части на Слънчевата система.

"Първоначалната ми реакция бе на развълнувано неверие", споделя ученият. Той обяснява, че подобни обекти са изключително редки, поради което първоначално е проверил дали резултатът не се дължи на грешка в изчисленията или използвания софтуер.

За потвърждаване на наблюденията е извършена допълнителна проверка на астрономическите архиви. Марио Юрич от Университета във Вашингтон открива още 20 наблюдения на същия обект, направени от обсерваторията "Вера Рубин" от 4 март 2026 г. нататък.

Изследователите успяват да проследят небесното тяло и в значително по-стари изображения. Данни от камерата DECam, разположена на четириметровия телескоп "Виктор Бланко" в обсерваторията "Серо Тололо", показват, че 2026 ED138 е бил заснет още през 2016 г., без тогава да бъде идентифициран като нов обект.

Архивните изображения са открити с помощта на услугата ADAM Precovery на Asteroid Institute, която позволява издирването на вече наблюдавани небесни тела в исторически астрономически данни.

На 27 октомври 2026 г. Центърът за малки планети публикува циркуляр с астрометричните данни за новооткрития обект. Информацията ще подпомогне по-нататъшното проследяване на движението му и уточняването на неговата орбита.

В момента 2026 ED138 се намира на приблизително 46 астрономически единици от Слънцето. Една астрономическа единица представлява средното разстояние между Земята и Слънцето, което е около 150 милиона километра. Това означава, че новооткритото тяло се намира на приблизително 6,9 милиарда километра от нашата звезда.

За сравнение, средното разстояние между Плутон и Слънцето е около 40 астрономически единици.

Обсерваторията, направила откритието, носи името на американската астрономка Вера Рубин, известна с изследванията си върху движението на звездите в галактиките. Нейната научна работа предоставя едни от най-важните доказателства за съществуването на тъмна материя.

Въпреки значителния си принос към астрофизиката Рубин никога не получава Нобелова награда. През 1993 г. е удостоена с Националния медал за наука на САЩ, а на нейно име са кръстени астероидът (5726) Rubin и планински хребет на Марс.

Окончателното определяне на статута на 2026 ED138 предстои. За да бъде класифициран като планета джудже, учените трябва да установят дали небесното тяло отговаря на необходимите критерии, включително дали собствената му гравитация му е придала приблизително сферична форма.

Откритието показва, че дори в сравнително добре изучената Слънчева система продължават да съществуват далечни обекти, чиито характеристики тепърва предстои да бъдат разкрити.