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Български учени имат принос за разкриването на молекулните механизми в организацията на ДНК в ядрото

Български учени имат принос за разкриването на молекулните механизми в организацията на ДНК в ядрото
Pixabay

Учените са проучвали причините, които предизвикват тежкото наследствено заболяване Синдром на Рахман

Българи имат ключова роля в разкриването на молекулните механизми в организацията на ДНК в ядрото, предава БНТ.

Като проучват причините, които предизвикват тежкото наследствено заболяване Синдром на Рахман, учените разкриват как е организиран генетичния материал в ядрото и грешките, които го разстройват. Заболяването е ново, описано неотдавна, но вече има идея как може да бъде лекувано.

Синдромът на Рахман е свързан с проблеми в нервно-психическото развитие, с характерни черти на лицето, с преждевременно остаряване. Макар открито неотдавна, учените вече знаят кой е сгрешеният ген, отговорен за заболяването.

"При самата мутация стават някакви проблеми в тази пространствена организация на нашата ДНК. И това, което ние искаме да разберем е какви са тези проблеми", каза проф. Стефан Димитров от Институт по молекулярна биология към БАН.

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