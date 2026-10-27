Български учени имат принос за разкриването на молекулните механизми в организацията на ДНК в ядрото

Българи имат ключова роля в разкриването на молекулните механизми в организацията на ДНК в ядрото, предава БНТ.

Като проучват причините, които предизвикват тежкото наследствено заболяване Синдром на Рахман, учените разкриват как е организиран генетичния материал в ядрото и грешките, които го разстройват. Заболяването е ново, описано неотдавна, но вече има идея как може да бъде лекувано.

Синдромът на Рахман е свързан с проблеми в нервно-психическото развитие, с характерни черти на лицето, с преждевременно остаряване. Макар открито неотдавна, учените вече знаят кой е сгрешеният ген, отговорен за заболяването.

"При самата мутация стават някакви проблеми в тази пространствена организация на нашата ДНК. И това, което ние искаме да разберем е какви са тези проблеми", каза проф. Стефан Димитров от Институт по молекулярна биология към БАН.