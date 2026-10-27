Стилиян Петров преди завръщането на ЦСКА: „Армията“ беше моят нов дом
Бившият национал си припомни пътя от Михайловград през София, Глазгоу и Бирмингам до обновения стадион на „червените“
Стилиян Петров отправи емоционално послание преди дългоочакваното завръщане на ЦСКА на стадион „Българска армия“. Бившият капитан на националния отбор проследи пътя си от детските години до най-важните моменти в своята кариера.
Петров си припомни началото в родния Михайловград, където като дете тича след топката с мечта, която го отвежда до София и ЦСКА.
„На 17 ми казаха: „Добре дошъл в новия си дом“. Тук се научих какво означава да носиш отговорност, да се бориш докрай и никога да не свеждаш глава“, написа бившият полузащитник за годините си на „Българска армия“.
След престоя си при „червените“ Петров продължава в Селтик, където печели шампионски титли, играе в Шампионската лига и достига европейски финал. Следва трансфер в Астън Вила и капитанската лента във Висшата лига.
Бившият национал се върна и към най-трудната си битка - тази със заболяването, което прекъсна състезателната му кариера.
„Понякога най-голямата победа е тази, която трябва да извоюваш извън терена“, сподели той.
В края на посланието си Петров се обърна към предстоящото завръщане на ЦСКА на обновената „Армия“.
„Ден след ден. Тухла по тухла. С вяра, която не угасна, и любов, която не се пречупи. ЦСКА се завръща у дома! Там, където принадлежи. Ще се видим скоро“, написа той.
Първият официален мач на реконструирания стадион ще бъде домакинството срещу Славия на 31 октомври от 19:30 часа.