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Румъния привика руския посланик заради предполагаем саботаж

Румъния привика руския посланик заради предполагаем саботаж
Pixabay

Букурещ твърди, че събрани доказателства свързват Русия с пожара в промишлен обект в Брашов на 14 септември

Румънското Министерство на външните работи извика руския посланик в Букурещ заради предполагаем саботаж, довел до пожар на 14 септември в промишления обект „Карфил“ в Брашов. Според румънската дипломация действията са били координирани от Русия, се посочва в съобщение на ведомството, изпратено и до редакцията на БТА.

По време на срещата румънската страна е изразила категоричен протест и е заявила, че събраните в хода на разследването доказателства потвърждават отговорността на руската страна.

От министерството са определили случилото се като недопустимо действие със сериозни последици за националната сигурност и безопасността на гражданите. Според Букурещ инцидентът е проява на хибридна война и част от по-широк модел на действия, извършвани или подкрепяни от Русия срещу европейски държави.

Румънските власти са осъдили и нападенията на руските сили срещу търговски кораби в Черно море, за които посочват, че са довели до човешки жертви. Според позицията на министерството тези действия нарушават международното право и застрашават сигурността и свободата на корабоплаването, като допълнително влошават обстановката в Черноморския регион.

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