Буркани, ритници и ухапване: 88-годишна жена в Хърватия нападна полицаи

Полицията в Загреб е задържала 88-годишна жена, нападнала двама служители на реда по време на проверка в понеделник сутринта в квартал Максимир, съобщиха от полицейското управление на хърватската столица.

Сигналът бил подаден около 9:00 ч. за жена, която удряла по стените и входните врати на съседите си в жилищна сграда. При пристигането си полицаите я заварили видимо разстроена. Когато поискали да установят самоличността ѝ, тя отказала да представи документите си и се опитала да се прибере в апартамента си.

Служителите я последвали, но жената започнала да ги блъска, да ги обижда и да прави опити да ги ухапе. След това грабнала глинени саксии с цветя и ги хвърлила по полицаите. Една от тях се счупила и ранила единия служител.

При задържането си жената продължила да оказва съпротива, като ритала и обиждала полицаите. Докато се намирали в служебния автомобил, тя ухапала по ръката и една от служителките.

След отвеждането ѝ в полицейското управление била установена самоличността ѝ и възрастта ѝ. На 88-годишната жена била оказана медицинска помощ в здравно заведение, а пострадалите полицаи също били прегледани от медицински специалисти. По информация на хърватските медии нараняванията им са леки.