Военна полиция отбеляза 35 години от възстановяването си с премиера на документален филм
Министърът на отбраната Димитър Стоянов подчерта необходимостта от модернизация и внедряване на съвременни технологии в службата
Служба "Военна полиция" отбеляза 35 години от възстановяването си с премиерата на документалния филм "Периметърът е чист" на Военния телевизионен канал. Събитието се проведе в Централния военен клуб в София в присъствието на министъра на отбраната Димитър Стоянов.
Военният министър поздрави ръководството и личния състав на службата, като подчерта значението ѝ за националната сигурност и отбранителните способности на страната.
"Развитието на Служба "Военна полиция" е важна част от усилията за укрепване на отбранителните способности на страната", заяви Стоянов.
Той посочи, че сред основните приоритети са внедряването на съвременни технологии, подобряването на превенцията и по-пълноценното включване на способностите на Военна полиция в оперативното планиране на Българската армия.
Министърът пожела на военнослужещите да продължат да служат достойно на закона, армията и държавата.
На премиерата присъстваха директорът на Служба "Военна полиция" полковник Християн Христов, представители на военното и политическото ръководство, военнослужещи и цивилни служители.
Документалният филм "Периметърът е чист" е посветен на дейността на службата и нейната роля в системата на отбраната.