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Военна полиция отбеляза 35 години от възстановяването си с премиера на документален филм

Военна полиция отбеляза 35 години от възстановяването си с премиера на документален филм
Снимка: МО

Министърът на отбраната Димитър Стоянов подчерта необходимостта от модернизация и внедряване на съвременни технологии в службата

Служба "Военна полиция" отбеляза 35 години от възстановяването си с премиерата на документалния филм "Периметърът е чист" на Военния телевизионен канал. Събитието се проведе в Централния военен клуб в София в присъствието на министъра на отбраната Димитър Стоянов.

Военният министър поздрави ръководството и личния състав на службата, като подчерта значението ѝ за националната сигурност и отбранителните способности на страната.

"Развитието на Служба "Военна полиция" е важна част от усилията за укрепване на отбранителните способности на страната", заяви Стоянов.

Той посочи, че сред основните приоритети са внедряването на съвременни технологии, подобряването на превенцията и по-пълноценното включване на способностите на Военна полиция в оперативното планиране на Българската армия.

Министърът пожела на военнослужещите да продължат да служат достойно на закона, армията и държавата.

На премиерата присъстваха директорът на Служба "Военна полиция" полковник Християн Христов, представители на военното и политическото ръководство, военнослужещи и цивилни служители.

Документалният филм "Периметърът е чист" е посветен на дейността на службата и нейната роля в системата на отбраната.

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