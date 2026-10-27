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Петрич отбеляза 114 години от освобождението си

Петрич отбеляза 114 години от освобождението си
БТА

Честването на годишнината събра жителии гости на града

Петрич отбеляза 114 години от освобождението си.

Тържествена програма бе подготвена от ученици в Профилираната гимназия "Пейо Яворов", последвана от факелно шествие на ученици от училището и полагане на венци и цветя.

Честването на годишнината на 27 октомври събра жители и гости на града, които отдадоха почит на историческите събития и на хората, допринесли за свободата на Петрич. 

Не трябва нито за миг да забравяме, че тази свобода не дойде даром. Тази свобода изисква отговорност с делата ни ежедневно“, каза в словото си кметът на общината Димитър Бръчков, цитиран от БТА.

Той подчерта значението на историческата памет и необходимостта да бъдат съхранявани единството, свободата и независимостта на нацията. По думите на Бръчков признателността към предците трябва да се изразява не само в спомена за техните подвизи, но и в достойните дела на следващите поколения. 

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