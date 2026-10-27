Петрич отбеляза 114 години от освобождението си.

Тържествена програма бе подготвена от ученици в Профилираната гимназия "Пейо Яворов", последвана от факелно шествие на ученици от училището и полагане на венци и цветя.

Честването на годишнината на 27 октомври събра жители и гости на града, които отдадоха почит на историческите събития и на хората, допринесли за свободата на Петрич.

„Не трябва нито за миг да забравяме, че тази свобода не дойде даром. Тази свобода изисква отговорност с делата ни ежедневно“, каза в словото си кметът на общината Димитър Бръчков, цитиран от БТА.

Той подчерта значението на историческата памет и необходимостта да бъдат съхранявани единството, свободата и независимостта на нацията. По думите на Бръчков признателността към предците трябва да се изразява не само в спомена за техните подвизи, но и в достойните дела на следващите поколения.