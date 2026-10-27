Капаните на Черния петък: Как да разпознаем фалшивите намаления?

С наближаването на Черния петък и коледните празници експерти предупреждават за подвеждащи промоции и изкуствено завишени цени. При европейска проверка през 2025 г. е установено, че поне 30% от 314 проверени онлайн търговци не са спазили правилата за обявяване на намаленията.

Председателят на Асоциация "Активни потребители" Богомил Николов посъветва потребителите да планират покупките си предварително, вместо да се доверяват единствено на обявените проценти отстъпка.

"Най-добрата стратегия е човек да се готви за Черния петък 6 месеца преди това", заяви той пред NOVA NEWS.

Според Николов големите разпродажби могат да бъдат подходящ момент за по-скъпа покупка, но само ако клиентите предварително са проследили реалната цена на избрания продукт.

"Добрата стратегия е да знаете какво искате и да следите цените от май-юни", обясни експертът.

Потребителите трябва да внимават и за обявени големи намаления, които всъщност се изчисляват спрямо предварително завишени цени.

При обявяване на намаление търговците по правило трябва да посочват най-ниската цена, на която продуктът е бил продаван през предходните 30 дни.

Експертите препоръчват сравняване на офертите в различни магазини, проверка на условията за доставка и връщане, както и съхраняване на документи за покупките. При съмнения за нелоялни практики потребителите могат да подадат сигнал до Комисията за защита на потребителите.

Основният съвет е да се гледа крайната цена, а не впечатляващият процент на намалението.