Новини
Търси
Подкаст
Общество

Капаните на Черния петък: Как да разпознаем фалшивите намаления?

Капаните на Черния петък: Как да разпознаем фалшивите намаления?
Pixabay

Европейска проверка установи нарушения при поне 30% от 314 проверени онлайн търговци. От "Активни потребители" съветват да следим цените месеци преди големите разпродажби

С наближаването на Черния петък и коледните празници експерти предупреждават за подвеждащи промоции и изкуствено завишени цени. При европейска проверка през 2025 г. е установено, че поне 30% от 314 проверени онлайн търговци не са спазили правилата за обявяване на намаленията.

Председателят на Асоциация "Активни потребители" Богомил Николов посъветва потребителите да планират покупките си предварително, вместо да се доверяват единствено на обявените проценти отстъпка.

"Най-добрата стратегия е човек да се готви за Черния петък 6 месеца преди това", заяви той пред NOVA NEWS.

Според Николов големите разпродажби могат да бъдат подходящ момент за по-скъпа покупка, но само ако клиентите предварително са проследили реалната цена на избрания продукт.

"Добрата стратегия е да знаете какво искате и да следите цените от май-юни", обясни експертът.

Потребителите трябва да внимават и за обявени големи намаления, които всъщност се изчисляват спрямо предварително завишени цени.

При обявяване на намаление търговците по правило трябва да посочват най-ниската цена, на която продуктът е бил продаван през предходните 30 дни.

Експертите препоръчват сравняване на офертите в различни магазини, проверка на условията за доставка и връщане, както и съхраняване на документи за покупките. При съмнения за нелоялни практики потребителите могат да подадат сигнал до Комисията за защита на потребителите.

Основният съвет е да се гледа крайната цена, а не впечатляващият процент на намалението.

Още по темата

Черен петък: Големите намаления и малките капани

Черен петък: Големите намаления и малките капани

Поскъпва онлайн пазаруването

Поскъпва онлайн пазаруването

Въвеждат нов бутон при онлайн пазаруването: "Откажи се от договора"

Въвеждат нов бутон при онлайн пазаруването: "Откажи се от договора"

КЗП: Най-честите жалби са за еврото, онлайн пазаруването и туризма

КЗП: Най-честите жалби са за еврото, онлайн пазаруването и туризма

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Четири дългогодишни проблема на Велико Търново чакат решение: Кметът ги представи пред Радев

Четири дългогодишни проблема на Велико Търново чакат решение: Кметът ги представи пред Радев

Забраняват ползването на питейната вода в Козлодуй заради установени високи количества на хром

Забраняват ползването на питейната вода в Козлодуй заради установени високи количества на хром

Георги Господинов: Градовете са за четене, не само за ходене

Георги Господинов: Градовете са за четене, не само за ходене

50 нови електробуса и 75 нови тролейбуса ще пристигнат в София следващата година

50 нови електробуса и 75 нови тролейбуса ще пристигнат в София следващата година

ЦИК тегли жребий за обръщенията на Йотова и Гюров преди балотажа

ЦИК тегли жребий за обръщенията на Йотова и Гюров преди балотажа

Водещи

Четири дългогодишни проблема на Велико Търново чакат решение: Кметът ги представи пред Радев

Четири дългогодишни проблема на Велико Търново чакат решение: Кметът ги представи пред Радев

Забраняват ползването на питейната вода в Козлодуй заради установени високи количества на хром

Забраняват ползването на питейната вода в Козлодуй заради установени високи количества на хром

Най-важното от спорта на 27.10.2026 година

Най-важното от спорта на 27.10.2026 година

  • Преди 13 минути
Георги Господинов: Градовете са за четене, не само за ходене

Георги Господинов: Градовете са за четене, не само за ходене

  • Преди 15 минути
50 нови електробуса и 75 нови тролейбуса ще пристигнат в София следващата година

50 нови електробуса и 75 нови тролейбуса ще пристигнат в София следващата година

Екзитполове в Израел: Блокът срещу Нетаняху води, но мнозинство остава неясно

Екзитполове в Израел: Блокът срещу Нетаняху води, но мнозинство остава неясно

  • Преди 30 минути
Български учени имат принос за разкриването на молекулните механизми в организацията на ДНК в ядрото

Български учени имат принос за разкриването на молекулните механизми в организацията на ДНК в ядрото

Балкан допусна пета поредна загуба в Еврокъп след поражение от Манреса

Балкан допусна пета поредна загуба в Еврокъп след поражение от Манреса

  • Преди 33 минути
Румъния привика руския посланик заради предполагаем саботаж

Румъния привика руския посланик заради предполагаем саботаж

  • Преди 40 минути
ЦИК тегли жребий за обръщенията на Йотова и Гюров преди балотажа

ЦИК тегли жребий за обръщенията на Йотова и Гюров преди балотажа

  • Преди 42 минути
Сестрите Стоеви започнаха с убедителна победа в Саарбрюкен

Сестрите Стоеви започнаха с убедителна победа в Саарбрюкен

  • Преди 50 минути
Йотова срещу Гюров: Овчаров и Лозанов в остър спор за младите, ГЕРБ и Русия

Йотова срещу Гюров: Овчаров и Лозанов в остър спор за младите, ГЕРБ и Русия

  • Преди 56 минути
Веласкес: Не бяхме постоянни през целия мач

Веласкес: Не бяхме постоянни през целия мач

  • Преди 57 минути
Мелания Тръмп обяви разширяване на примирието между Украйна и Русия

Мелания Тръмп обяви разширяване на примирието между Украйна и Русия

  • Преди 1 час
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който различният отговор прекъсва стария сценарий

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който различният отговор прекъсва стария сценарий

  • Преди 1 час