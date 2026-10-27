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Сърбия разследва външния министър и посланици за нарушения на избирателните права на диаспората

Сърбия разследва външния министър и посланици за нарушения на избирателните права на диаспората

Прокуратурата проверява организацията на вота в чужбина след сигнали за затруднен достъп до урните и спорни решения за часовете и местата на гласуване

Прокуратурата за организирана престъпност на Сърбия е започнала наказателно производство срещу няколко държавни служители, сред които външният министър Марко Джурич и сръбски посланици, по подозрения за нарушения на избирателните права на сънародници, живеещи в чужбина, съобщава сръбската обществена телевизия РТС.

Прокуратурата е поискала от компетентните институции да съберат необходимата информация по съмнения за злоупотреба със служебно положение, нарушаване на избирателните права и възпрепятстване на предсрочните парламентарни избори, проведени на 25 октомври.

Първоначално са били образувани производства по две наказателни обвинения срещу сръбския посланик в Словакия Александър Накич и представителя на страната в САЩ Драган Шутановац. Впоследствие са подадени още 13 обвинения, включително срещу двамата дипломати, както и срещу сръбските посланици във Франция Ана Хрустанович, Румъния Драган Симеунович, Швейцария Иван Трифунович, България Милан Равич, Черна гора Небойша Родич, Австралия Раде Стефанович, Канада Стефан Томашевич и Обединените арабски емирства Владимир Марич.

Според решението на Избирателната комисия на Сърбия сънародниците на страната в чужбина е трябвало да гласуват на 25 октомври в същия часови диапазон като избирателите в Сърбия, независимо от местното време.

Това е създало затруднения за част от диаспората. В Чикаго гласуването е било предвидено между 1:00 и 14:00 ч. местно време, а в някои части на Австралия и Нова Зеландия вотът е трябвало да се проведе през нощта. В знак на протест сръбски граждани от Северна Гърция са пътували в неделя до Атина по пижами заради отказа да бъде открита избирателна секция в Солун. Секция не е била разкрита и в София, въпреки че такава е имало на изборите през 2023 г.

По предложение на Министерството на външните работи Избирателната комисия е одобрила общо 93 секции в чужбина — с 12 повече спрямо вота през 2023 г. Най-голям брой са били в Босна и Херцеговина — 28, девет от които в Република Сръбска. Близо 100 000 сръбски граждани са подали заявления за гласуване зад граница, почти три пъти повече в сравнение с 2023 г.

Определянето на часовия диапазон и броя на секциите предизвика критики, че условията могат да ограничат възможностите на живеещите в чужбина да упражнят правото си на глас.

Външният министър Марко Джурич отхвърли обвиненията, че местата за гласуване са били избрани според предполагаемите политически нагласи на избирателите. По думите му при вземането на решенията са били отчетени логистични съображения, изисквания за сигурност, наличието на подходящи помещения и кадровите възможности.

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