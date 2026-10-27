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Левски си тръгна само с една точка от Кърджали

Левски си тръгна само с една точка от Кърджали
Facebook/ PFC Levski

Преслав Бачев откри срещу бившия си отбор, а Алекс Сентейес изравни с първия си гол за „сините“

Левски завърши 1:1 при гостуването си на Арда в двубой от 12-ия кръг на Първа лига. Отборът на Хулио Веласкес навакса гол пасив през второто полувреме, но пропусна отлична възможност да осъществи пълен обрат в добавеното време.

Домакините започнаха активно и още във втората минута бяха близо до попадение. Бирсент Карагарен получи топката отляво и стреля от около 20 метра, но уцели напречната греда.

Първата възможност за Левски дойде в деветата минута. Рейналдо беше изведен по левия фланг, навлезе навътре и стреля от границата на наказателното поле, но Анатолий Господинов улови.

Арда поведе в 23-ата минута. Димитър Велковски беше оставен свободен отляво и подаде успоредно на голлинията към Преслав Бачев. Нападателят засече на празна врата и наказа бившия си отбор за 1:0.

До края на първото полувреме „сините“ не успяха да създадат чисто положение за изравняване. След почивката обаче гостите постепенно поеха контрола и в 62-ата минута стигнаха до гол.

Око-Флекс центрира от левия фланг, а след неубедително изчистване топката попадна при Алекс Сентейес. Испанецът отправи плътен диагонален удар към горния ъгъл и отбеляза първото си попадение с екипа на Левски.

След изравняването Мазир Сула опита удар от дистанция, но топката премина покрай вратата. Левски продължи да владее повече топката, без да създаде нова чиста възможност до заключителните секунди.

В шестата минута на добавеното време Рейналдо беше изведен сам срещу Господинов, но вратарят на Арда спаси. При последвалата атака той се намеси и след удар на Мехди Мубарик, като запази точката за домакините.

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