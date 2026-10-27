Най-важното от България на 27.10.2026 г.

Министър-председателят Румен Радев не смята за грешка публикуването на съобщение на Министерския съвет в подкрепа на кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев. Това заяви премиерът в отговор на журналистически въпрос след подаден сигнал до Централната избирателна комисия за предполагаема предизборна агитация през официалните комуникационни канали на правителството.

"Нашият пресцентър вече даде обяснение и отговори ясно по този въпрос. Спомнете си назад, от моя пресцентър могат да ви дадат данни как по времето на министър-председател Денков се е процедирало по тези въпроси", коментира Радев.

Най-важната задача за опонентите ни е да предизвикат нова политическа криза в страната, каза президентът Илияна Йотова във Велико Търново.

"Този сценарий очевидно много им харесва и с посланията, които отправят, те искат да се върнем към тези времена", посочи Йотова.

ЦИК официално обяви резултатите от президентските избори на 25 октомври.

Гласа си в неделя са дали 1 525 034 български граждани от общо 6 584 025 имащи право да гласуват., съобщиха на заседание от Централната избирателна комисия (ЦИК).

На първо място е кандидатпрезидентската двойка на Илияна Йотова и Кирил Вълчев с 528 951 действителни гласа. На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с 486 232 гласа.

Тандемът Йотова-Вълчев събра 34,759% от гласовете и ще се изправи на балотаж срещу Андрей Гюров и Георги Кандев, които осъбраха 31,952%.

Началникът на Националната служба за охрана (НСО) ген.-майор Емил Тонев потвърди, че е подал оставката си след инцидента с журналистката Соня Колтуклиева. Той призна, че е установил пропуски в действията на служителите на службата, като подчерта, че на всеки паднал гражданин трябва да бъде оказана помощ.

„Подал съм оставката си, след като ми беше поискана. Видях грешки на нашите служители. На паднал гражданин задължително трябва да се помогне“, заяви Тонев пред журналисти.

Ръководителят на службата отказа да уточни какви конкретни нарушения е установил в поведението на охранителите, участвали в инцидента.

"Части от енергетиката постоянно се облагат с данък "свръхпечалба". Единствената ни атомна електроцентрала вече е на колене, заради тези режим на изземване. Дивидентът се изземва авансово, сега от 100% се намали на 85%, но пак авансово". Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров пред БНТ.

Синдикалистът обясни, че постоянно се облага с 90% данък печалбата от по-скъпия ток, извън този, който се произвежда за бита. "Това е данък преди да стигне до печалба. Вървим към сериозен проблем в АЕЦ-а", заяви Димитров евфимистично.