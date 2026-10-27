Радев защити съобщението на МС в подкрепа на Йотова и потвърди, че ще присъства на нейно събитие

Министър-председателят Румен Радев не смята за грешка публикуването на съобщение на Министерския съвет в подкрепа на кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев. Това заяви премиерът в отговор на журналистически въпрос след подаден сигнал до Централната избирателна комисия за предполагаема предизборна агитация през официалните комуникационни канали на правителството.

"Нашият пресцентър вече даде обяснение и отговори ясно по този въпрос. Спомнете си назад, от моя пресцентър могат да ви дадат данни как по времето на министър-председател Денков се е процедирало по тези въпроси", коментира Радев.

Премиерът потвърди, че ще подкрепи Илияна Йотова и ще присъства на нейно предизборно събитие след среща с кмета на Велико Търново.

По повод насроченото за сряда извънредно заседание на Народното събрание Радев заяви, че винаги се е явявал пред депутатите, когато е бил повикан.

"Не постъпвам като бивши министър-председатели, които бягаха от контрол и с години не се мяркаха в парламента", подчерта той, като уточни, че не се меси в решенията на Народното събрание.

Министър-председателят коментира и въпроса за евентуалната оставка на директора на Националната служба за охрана ген. Емил Тонев след инцидента с журналистката Соня Колтуклиева.

"Вече отговорих на този въпрос в неделя. Нямам какво ново да ви добавя. Чакам резултатите от разследването", заяви Радев.