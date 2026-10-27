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Прокурорският син Васил Михайлов сам поиска да бъде предаден на Гърция

Прокурорският син Васил Михайлов сам поиска да бъде предаден на Гърция
БТА

Съдът разреши предаването на прокурорския син, но го отложи до приключване на делата срещу него в България и изтърпяване на евентуалните присъди

Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник, сам поиска да бъде предаден на гръцките власти. Това стана по време на заседание на Окръжния съд в Кюстендил, който разгледа издадената срещу него Европейска заповед за арест.

Михайлов и неговият адвокат подкрепиха предаването. По делото беше представен документ от Апелативната прокуратура в Гърция, според който се предвижда временно предаване за участие в производство за престъпления, за които може да бъде наложено наказание доживотен затвор.

Гръцките власти разследват Михайлов за шест престъпления, за които се твърди, че са извършени през август 2025 г. в района на Неа Ираклия. Сред тях са участие в организирана престъпна група, въоръжени грабежи и причиняване на тежка телесна повреда.

Окръжният съд в Кюстендил допусна изпълнението на Европейската заповед за арест, но отложи предаването му до приключване на двете висящи наказателни производства срещу него в България и изтърпяване на евентуално наложените наказания.

Прокуратурата също подкрепи допускането на предаването при това условие.

Михайлов вече е изтърпял ефективна присъда от една година и осем месеца лишаване от свобода. След изтичането ѝ той остана задържан във връзка с производството по Европейската заповед за арест.

Решението на съда подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд в петдневен срок.

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