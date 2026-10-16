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Отложиха делото за екстрадицията на "прокурорския син" Васил Михайлов в Гърция

Отложиха делото за екстрадицията на "прокурорския син" Васил Михайлов в Гърция
БТА

Съдът в Кюстендил очаква допълнителна информация от гръцките власти, които издирват Михайлов за шест престъпления, сред които въоръжени грабежи

Окръжният съд в Кюстендил отложи разглеждането на Европейската заповед за арест, издадена от гръцките власти срещу Васил Михайлов от Перник, известен като "прокурорския син". Следващото заседание е насрочено за 22 октомври, като за резервна дата е определен и 27 октомври.

Причината за отлагането е липсата на допълнителна информация от компетентните органи в Гърция. Съдът очаква уточнение дали гръцките власти настояват за временното предаване на Михайлов с цел изслушване, след което той да бъде върнат в България.

По време на заседанието стана ясно, че заради висящите наказателни производства срещу него у нас процедурата не може да протече по съкратения ред. Михайлов заяви, че не се отказва от принципа на особеността, според който предадено лице може да бъде преследвано и съдено в съответната държава само за престъпленията, посочени в Европейската заповед за арест.

Гръцките власти са предоставили гаранции, че ако Михайлов бъде осъден, той ще бъде върнат в България, за да изтърпи наложеното наказание.

Припомняме, че Европейската заповед за арест е свързана с разследване за шест престъпления, за които се твърди, че са извършени през август 2025 година в района на Неа Ираклия. Сред тях са участие в организирана престъпна група, въоръжени грабежи и причиняване на тежка телесна повреда.

Паралелно с процедурата в Гърция срещу Михайлов се водят и две наказателни производства в България.

"Прокурорският син" вече е изтърпял ефективна присъда от една година и осем месеца лишаване от свобода в затвора в Самораново. Той обаче не беше освободен след изтичането ѝ, тъй като междувременно беше задържан във връзка с Европейската заповед за арест.

Наложената му мярка "задържане под стража" впоследствие беше потвърдена от Софийския апелативен съд.

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