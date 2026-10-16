Добри Митрев след срещата с Гълъб Донев: Непредвидимостта притеснява бизнеса повече от увеличението на осигуровките
Работодателите настояват за балансиран подход при определянето на минималната работна заплата и предупреждават за риск от загуба на работни места
"Не толкова размерите ни притесняват, колкото непредвидимостта. Никой не може да калкулира бюджета си за следващата година." Това заяви председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев след срещата си с финансовия министър Гълъб Донев.
Митрев разкритикува предложението максималният осигурителен доход да се увеличи с още 100 евро от 1 януари, след като само преди два месеца беше повишен до 2300 евро.
По отношение на минималната работна заплата той посочи, че предложеният размер от 660 евро е близък до очакванията на работодателите.
"Инфлацията не е само за гражданите, работниците и служителите. Тя е инфлация и за предприятията", подчерта Митрев.
Той предупреди, че увеличаването на минималната заплата води до натиск за повишаване и на останалите възнаграждения, което допълнително натоварва бизнеса на фона на високите енергийни цени и забавянето в промишлеността.
Председателят на БСК призова правителството да търси баланс между доходите на работещите и възможностите на предприятията, за да не се стигне до загуба на работни места.