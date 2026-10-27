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Челси остана без един от най-важните си играчи

Челси остана без един от най-важните си играчи
АП/БТА

За следващите няколко седмици

Челси ще бъде без един от най-важните си футболисти Жоао Педро в следващите "няколко седмици". Това разкри мениджърът на "сините" Шаби Алонсо на пресконференцията преди мача с Ливърпул от "Карабао Къп". 

"Има контузия в бедрото – ще отсъства няколко седмици. Колко точно? Не искаме да правим прогнози. Няма да е готов за предстоящите мачове. Той е ключов играч и ще ни липсва. Ще бъдем подготвени да се справим с това и да печелим мачове с наличните футболисти", каза Алонсо. 

"Готови сме да се борим и да покажем добро ниво. Точно затова се изгражда отбор. Да, отделните играчи са важни, но е необходимо да се изгради състав. Търсят се решения, а не оправдания", добави той.

"Мисля, че всички сме разочаровани от резултата и от представянето. Като отбор и индивидуално, не мисля, че бяхме на най-доброто си ниво. Мачът се реши от първия гол. През второто полувреме нещата се развиха в тяхна полза, а след това, с човек по-малко, стана трудно. Но да, можехме да се справим по-добре", продължи Алонсо, връщайки се на загубата от Тотнъм с 0:2. 

Испанецът сподели, че е провел разговор с Коул Палмър, който си изкара червен картон срещу "шпорите". "Той осъзнава грешката, която допусна. Това са неща, които може да избегне. Да се надяваме, че няма да се повтори. Той е зрял човек". 

Алонсо потвърди, че в нападателят Емануел Емега вече е готов за игра и ще попадне в групата на отбора. 

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