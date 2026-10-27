Сенси: Нека останем скромни и да продължим да работим

Една от звездите на ЦСКА - Стефано Сенси, беше доволен от победата с 2:0 над Лудогорец. Той обаче призова отбора и феновете да останат скромни след успеха над "орлите".

"Страхотна вечер и голяма победа! Имахме огромно желание да спечелим, но сега нека останем скромни и да продължим да работим - все още има дълъг път пред нас", написа Сенси в Инстаграм.

След този успех "червените" излязоха начело във временното класиране в Първа лига. Тимът обаче има два мача повече от втория Левски и един от третия Лудогорец.