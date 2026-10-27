Новини
Търси
Подкаст
Общество

Психично болна тероризира варненски квартал

Психично болна тероризира варненски квартал
Pixabay

Последната сериозна проява на агресия е от вчера, когато жената влязла в заведение за хранене, въоръжена с нож

Жителите на варненския квартал „Младост“ от две седмици са подложени на постоянен тормоз и се страхуват за сигурността си, предава Varna24.bg. Причината за ескалиращото напрежение е тяхна съседка с тежки психични проблеми, която проявява изключителна агресия и напада случайни минувачи и работещи в района.

Ситуацията в района рязко се влошава в последно време. Потърпевши споделят, че се боят дори да отидат до магазина или да разходят кучетата си заради непредвидимите прояви на жената. Само в рамките на броени дни тя е извършила серия от атаки. При един от инцидентите нападателката нахлула във фризьорски салон в блока, където работели майка и дъщеря.

„Пред салона има масичка с керамична саксия, взе саксията и я хвърли по нас вътре като за малко не ни уцели“, разказва ужасена младата фризьорка.

Едва час по-късно същата жена атакувала в гръб момиче на улицата. Жертвата получила силен удар, но успяла да избяга и да се скрие в близък търговски обект. В други моменти агресивната съседка е замеряла преминаващите под прозореца ѝ хора с тежки предмети, включително компютри и монитори.

Тормозът е най-осезаем за хората, които споделят един и същи вход с нея. Млада майка разказва как един ден семейството ѝ се събудило с намерението да излезе, но се оказало, че входната им врата е барикадирана отвън със стари вещи и телевизор. „Тази жена е много опасна. Постоянно крещи, ужасени сме“, споделя жената.

Последната сериозна проява на агресия е от вчера, когато жената влязла в заведение за хранене, въоръжена с нож.

Според разказите на съседите, до май месец жената е била под грижите на майка си. След нейната кончина обаче тя е била настанена в специализирано лечебно заведение, но наскоро е била освободена и оставена без надзор. Въпреки десетките сигнали и жалби до момента институциите не предприемат трайни мерки, тъй като лицето е освидетелствано.

„Явно чакаме да стане трагедия, да пострада някой, за да бъдат взети някакви мерки. До тогава ще живеем със страх“, коментират безпомощно хората от блока.

Още по темата

Катя Ивкова: Грижата за психичното здраве на работещите изисква профилактика и на работното място

Катя Ивкова: Грижата за психичното здраве на работещите изисква профилактика и на работното място

Всеки шести българин живее с психично разстройство

Всеки шести българин живее с психично разстройство

Психично болен тормози съседите си в столичния квартал Дружба

Психично болен тормози съседите си в столичния квартал Дружба

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

"Топлофикация" решава утре кога ще пусне парното в София

"Топлофикация" решава утре кога ще пусне парното в София

БАБХ затваря "кухня майка" на голяма търговска верига

БАБХ затваря "кухня майка" на голяма търговска верига

Радев защити съобщението на МС в подкрепа на Йотова и потвърди, че ще присъства на нейно събитие

Радев защити съобщението на МС в подкрепа на Йотова и потвърди, че ще присъства на нейно събитие

Кога пускат парното в София? Ще имат ли всички квартали топло едновременно?

Кога пускат парното в София? Ще имат ли всички квартали топло едновременно?

Затварят тунел „Железница“ на магистрала „Струма“ в двете посоки

Затварят тунел „Железница“ на магистрала „Струма“ в двете посоки

Водещи

Хари Кейн изпреварил Килиан Мбапе с минимална разлика за „Златната топка“

Хари Кейн изпреварил Килиан Мбапе с минимална разлика за „Златната топка“

  • Току-що
ЦИК обяви официално резултатите от първия тур на президентските избори

ЦИК обяви официално резултатите от първия тур на президентските избори

Сърданович скъса с реториката на Вучич: Позорните му изявления от 90-те не са лицето на Сърбия

Сърданович скъса с реториката на Вучич: Позорните му изявления от 90-те не са лицето на Сърбия

  • Преди 5 минути
Ливърпул ще подсилва халфовата линия през януари

Ливърпул ще подсилва халфовата линия през януари

  • Преди 14 минути
Велислава Петрова: България не изчаква дълго, за да каже чии са дроновете, ударили два кораба в Черно море

Велислава Петрова: България не изчаква дълго, за да каже чии са дроновете, ударили два кораба в Черно море

Весела Лечева поздрави Новиков и Милов: Никой не бива да спира пътя на най-добрите

Весела Лечева поздрави Новиков и Милов: Никой не бива да спира пътя на най-добрите

  • Преди 16 минути
Киев одобрил разговорите на Финландия и Норвегия с Путин

Киев одобрил разговорите на Финландия и Норвегия с Путин

  • Преди 21 минути
"Топлофикация" решава утре кога ще пусне парното в София

"Топлофикация" решава утре кога ще пусне парното в София

Барселона глобена с 602 евро след жалба на Атлетико за Хулиан Алварес

Барселона глобена с 602 евро след жалба на Атлетико за Хулиан Алварес

  • Преди 33 минути
БАБХ затваря "кухня майка" на голяма търговска верига

БАБХ затваря "кухня майка" на голяма търговска верига

Радев защити съобщението на МС в подкрепа на Йотова и потвърди, че ще присъства на нейно събитие

Радев защити съобщението на МС в подкрепа на Йотова и потвърди, че ще присъства на нейно събитие

  • Преди 38 минути
Оперираха успешно Кварацхелия

Оперираха успешно Кварацхелия

  • Преди 40 минути
Никушор Дан: Русия води хибридна война срещу Европа

Никушор Дан: Русия води хибридна война срещу Европа

  • Преди 42 минути
Семен Новиков посвети световната титла на баща си: Обещах му подарък и го направих

Семен Новиков посвети световната титла на баща си: Обещах му подарък и го направих

  • Преди 48 минути
Българска следа в разследване за данъчни измами за стотици милиони евро в Гърция

Българска следа в разследване за данъчни измами за стотици милиони евро в Гърция

  • Преди 52 минути