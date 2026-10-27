Психично болна тероризира варненски квартал

Жителите на варненския квартал „Младост“ от две седмици са подложени на постоянен тормоз и се страхуват за сигурността си, предава Varna24.bg. Причината за ескалиращото напрежение е тяхна съседка с тежки психични проблеми, която проявява изключителна агресия и напада случайни минувачи и работещи в района.

Ситуацията в района рязко се влошава в последно време. Потърпевши споделят, че се боят дори да отидат до магазина или да разходят кучетата си заради непредвидимите прояви на жената. Само в рамките на броени дни тя е извършила серия от атаки. При един от инцидентите нападателката нахлула във фризьорски салон в блока, където работели майка и дъщеря.

„Пред салона има масичка с керамична саксия, взе саксията и я хвърли по нас вътре като за малко не ни уцели“, разказва ужасена младата фризьорка.

Едва час по-късно същата жена атакувала в гръб момиче на улицата. Жертвата получила силен удар, но успяла да избяга и да се скрие в близък търговски обект. В други моменти агресивната съседка е замеряла преминаващите под прозореца ѝ хора с тежки предмети, включително компютри и монитори.

Тормозът е най-осезаем за хората, които споделят един и същи вход с нея. Млада майка разказва как един ден семейството ѝ се събудило с намерението да излезе, но се оказало, че входната им врата е барикадирана отвън със стари вещи и телевизор. „Тази жена е много опасна. Постоянно крещи, ужасени сме“, споделя жената.

Последната сериозна проява на агресия е от вчера, когато жената влязла в заведение за хранене, въоръжена с нож.

Според разказите на съседите, до май месец жената е била под грижите на майка си. След нейната кончина обаче тя е била настанена в специализирано лечебно заведение, но наскоро е била освободена и оставена без надзор. Въпреки десетките сигнали и жалби до момента институциите не предприемат трайни мерки, тъй като лицето е освидетелствано.

„Явно чакаме да стане трагедия, да пострада някой, за да бъдат взети някакви мерки. До тогава ще живеем със страх“, коментират безпомощно хората от блока.